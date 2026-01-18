El narco conocido como "el Chileno" buscó zafar con presunta enfermedad, pero ahora se cansaron

En los últimos años sumó causas y condenas en Neuquén y gracias a sus abogados, recibió varios beneficios. Sin embargo, fiscales y jueces aplicaron mano dura.

Revelando su impunidad a la hora de moverse, Erwin “el Chileno” Díaz Sánchez sigue sumando causas penales en distintos puntos del país y la justicia federal neuquina busca ponerle freno. En los últimos días, se revisó su condición y se resolvió que permanecerá preso en una de las cárceles de la región. El narco neuquino, con último domicilio en Vista Alegre Sur , estaba cumpliendo prisión domiciliaria.

El Chileno se hizo conocido en los últimos años por su audacia para sumar procesos por narcotráfico aunque siempre salió airoso y logró beneficios como el arresto domiciliario. Entre otras excusas, sus abogados defensores presentaban extensos informes médicos sobre supuestas dolencias y tratamientos. Justamente, una de las gestiones impulsadas por sus representantes legales le permitió cumplir la medida cautelar en un domicilio de la capital chaqueña, Resistencia.

El Porteño Gabriel Alberto Haegg y el Chileno Erwin Díaz Sánchez son los capo narco que dirimien a los tiros el territorio en Centenario.

En el cierre de 2025, sorprendidos, los integrantes de la fiscalía federal neuquina tomaron conocimiento de la apertura de otra causa en su contra por narcotráfico y lavado de activos. Las actuaciones fueron encabezadas por el juzgado federal de Resistencia y el resultado fue muy favorable, con el secuestro de armas de fuego, municiones, 14 millones de pesos en efectivo y vehículos. El procedimiento se concretó el 10 de noviembre de 2025 y, posteriormente, el Chileno fue indagado por los delitos de tráfico de estupefacientes agravado por la participación de tres o más personas, en concurso real con el delito de lavado de activos.

“Todo ello, evidencia un riesgo concreto y un desapego al beneficio aludido, a partir de los nuevos hechos acaecidos”, remarcaron en forma contundente desde el Tribunal Oral Federal neuquino sobre la conducta de Díaz Sánchez.

Tiene una condena reciente de 5 años

El narco, que en la zona es conocido por su alto perfil y por disputas de territorio con “el Porteño”, tiene una condena muy reciente de la justicia federal neuquina de 5 años de cárcel efectiva. Fue dictada el 1 de agosto de 2024 y, gracias a las gestiones de sus abogados, pudo evitar el encierro en una cárcel federal.

Un funcionario toma una muestra de uno de los paquetes de cocaína incautados. Los paquetes de cocaína incautados tenían el famoso sello del delfín.

Lejos de alejarse del delito, en enero del año pasado, su nombre volvió a generar una gran repercusión porque lo apresaron en el festival de Jesús María con un arma de fuego. Como ocurre en otras situaciones similares, se limitó a declarar y logró una rápida excarcelación.

El beneficio de la prisión domiciliaria

Con el correr de las semanas y tras el incidente en Córdoba, siguieron las buenas noticias y le confirmaron que no iba a ser trasladado a ninguna cárcel federal del norte patagónico. Por el contrario, se había aceptado su reclamo de la prisión domiciliaria. La decisión se adoptó el 11 de febrero de 2025. En este marco, no tardó en volver a estar ligado a una causa por narcotráfico y la fiscalía decidió ponerle fin a los beneficios, solicitando que permanezca preso en el complejo penitenciario de Senillosa o, el penal federal de General Roca.

La defensa particular volvió a realizar un intento para que no pierda el beneficio y reiteró el tema de su estado de salud.

Sin embargo, en esta oportunidad, el TOF neuquino se mostró firme y revocó la prisión domiciliaria.