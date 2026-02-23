Por la ola de terror narco en México, recomiendan no viajar a los argentinos

La muerte del líder narco "El Mencho" provocó un clima de máxima tensión. El Gobierno argentino emitió un comunicado con una importante advertencia.

En medio de la tensión, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó a la población a mantener la calma.

La muerte del líder narco y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) , Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho" , desató una violenta contraofensiva de la organización criminal que mantiene bajo fuego a distintos puntos de México , con ataques coordinados contra fuerzas de seguridad, bloqueos de rutas y escenas de guerra urbana difundidas en redes sociales.

El fallecimiento "El Mencho" ocurrió durante un operativo de alto impacto en la localidad de Tapalpa, en el estado de Jalisco. Esta situación generó una escalada de violencia con ataques y bloques. Entre los episodios más graves se reportaron enfrentamientos con la Guardia Nacional en la carretera a Chapala y emboscadas a policías estatales y municipales en puntos estratégicos de Guadalajara, como Calzada del Ejército y Revolución.

Frente a este panorama que azota a Jalisco, el Gobierno argentino recomienda no viajar a la zona . Desde la Cancillería se pidió postergar traslados, extremar cuidados y seguir alertas oficiales ante el Código Rojo decretado por enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y células criminales.

"Se recomienda a los ciudadanos argentinos evaluar cuidadosamente la necesidad de viajar a esa jurisdicción y, de no ser imprescindible, postergar los desplazamientos hasta que la situación se estabilice", indicaron al comienzo del posteo.

En ese sentido, sugirió que las personas que ya se encuentren en Jalisco extremen las precauciones y eviten zonas donde se registran incidentes de seguridad. "(Se les recomienda) mantenerse permanentemente informados a través de fuentes oficiales y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades locales, así como las alertas y procedimientos de seguridad emitidos por los canales oficiales", agregó el comunicado.

Asimismo, las autoridades indicaron que ante una emergencia, los argentinos en México pueden contactarse con el Consulado Argentino en ese país a través de su correo electrónico ([email protected]) o teléfono de guardia (+ 52 1 55 8556-0472).

El mensaje de la presidenta de México tras la muerte del narco: "Mantenernos informados y en calma"

En medio de la tensión, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó a la población a mantener la calma. “Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados. Debemos mantenernos informados y en calma”, expresó a través de sus redes sociales.

Además, sostuvo que "en la mayor parte del territorio nacional se desarrollan actividades con plena normalidad" y afirmó que el Gobierno trabaja "todos los días por la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar de México".

Los gobernadores de las 32 entidades federativas de México expresaron este domingo su apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum, a través de un pronunciamiento difundido por la Conferencia Nacional de Gobernadoras y Gobernadores (Conago), en el que reafirmaron su compromiso con la paz, la legalidad y la seguridad del país.

Quién era "El Mencho", el narcotraficante más buscado por México y Estados Unidos

Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", el narcotraficante más buscado y peligroso del mundo, según confirmó la Secretaría de la Defensa en un comunicado.

Durante su liderazgo, convirtió al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en una organización global. El tráfico de fentanilo hacia USA fue uno de sus principales negocios, y lo convirtió en un objetivo prioritario para las autoridades estadounidenses.

Con una recompensa de 15 millones de dólares ofrecida por Estados Unidos, su figura se había convertido en símbolo del poder, la violencia y la expansión global del narcotráfico mexicano.