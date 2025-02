El narco neuquino que atraparon armado en Jesús María solo cumplirá prisión domiciliaria

A pesar de que la fiscalía federal neuquina hizo un importante despliegue para que el peligroso narco Erwin Andrés Díaz Sánchez termine preso, el hombre no irá a la cárcel y cumplirá prisión domiciliaria en una propiedad de la localidad rionegrina de Contralmirante Cordero . El delincuente, más conocido por su apodo de "el Chileno" , había sido detenido en la última edición del festival Jesús María, en Córdoba, debido a que ocultaba un arma de fuego.

El narco que fue condenado por el Tribunal Oral Federal de Neuquén (TOF) por comercializar la valiosa cocaína con la marca del delfín sigue gozando de una serie de beneficios que no dejan de llamar la atención. Díaz Sánchez fue llevado a juicio en 2024 por el hallazgo en su casa de dos kilos de cocaína. El procedimiento se realizó en Vista Alegre Sur y tuvo su origen en una paciente investigación de la Policía provincial.

Más allá de una sentencia condenatoria, dictada en agosto de 2024, Díaz Sánchez no fue encarcelado porque sus defensores particulares impulsaron varios recursos contra lo resuelto por el TOF. El hombre había sido castigado con una pena de 5 años y 3 meses de cárcel efectiva y la parte acusadora solicitó una unificación con otro fallo dictado por la justicia rionegrina, donde se le impuso una pena en suspenso de dos años.

A pesar de las reglas de conducta que debía cumplir, el narco volvió a revelar la impunidad con que se mueve y fue noticia en enero de este año luego de que la Policía cordobesa lo detuvo en Jesús María por portación de arma de fuego.

Este último incidente fue lo que movilizó a la fiscalía federal de esta ciudad para que pida su prisión preventiva mientras se resuelven los recursos impulsados por la defensa. La representante de la acusación considera que Díaz Sánchez es altamente peligroso en libertad y, además, persiste en el delito.

Había sido liberado el 27 de enero

La situación de Díaz Sánchez fue expuesta la semana pasada en una audiencia por Zoom ante el TOF y la fiscal planteó que el narco debía permanecer tras las rejas hasta que se analice uno de los recursos en la Cámara Federal de Casación Penal.

Ante el pedido de la parte acusadora, la defensa particular resaltó que no hay peligro de fuga y que el condenado “se ha mantenido a derecho”.

En cuanto a su detención en Córdoba, indicó que fue liberado el 27 de enero y que el 29 del mismo mes ya estaba de vuelta en Río Negro, donde reside en la actualidad.

ladrillo cocaina secuestro la tia villa la angostura

Los dos defensores de Díaz Sánchez mostraron su total oposición a la prisión preventiva y solo contemplaron, en forma subsidiaria, la posibilidad de la prisión domiciliaria.

Cocaína con el logo del delfín

Fue finalmente lo que se resolvió en el ámbito del TOF, donde se le comunicó que cumplirá el castigo en su casa y, además, deberá seguir una serie de estrictas pautas de conducta. El narco no podrá abandonar su domicilio sin una autorización judicial, no deberá tener armas de fuego en su vivienda y, principalmente, no deberá cometer nuevos delitos.

Entre las particularidades de la droga secuestrada a Díaz Sánchez en su anterior domicilio, en Vista Alegre, se distinguían ladrillos de cocaína con el famoso logo del delfín, una marca que está ligada a carteles narco que operan en distintos países.