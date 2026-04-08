En operativos de limpieza nocturnos, la Muni pone foco en un drama para los ciclistas

Con la nueva modalidad se hacen desmalezamientos y se erradican basurales. Cuál es el problema en la bicisenda de 12 de Septiembre, la más usada de la ciudad.

La Municipalidad de Neuquén incorporó a sus operativos de limpieza nocturnos una nueva modalidad que llegó para quedarse: trabajos de desmalezamiento en sectores altamente transitados durante el día y erradicación de basurales .

La primera experiencia bajo este esquema se concretó durante la noche de este martes sobre la bicisenda 12 de Septiembre . Allí 65 empleados de la subsecretaría de Limpieza Urbana dejaron impecable todo el tramo que se extiende entre calles Saavedra e Ignacio Rivas, y aprovechando el movimiento de maquinarias y trabajadores en el barrio también se abordaron los microbasurales del sector.

Cristian Haspert , subsecretario del área, indicó que el operativo se extendió entre las 22 y las 3 de la madrugada. Detalló que las tareas incluyeron desmalezamiento, rastrillado, barrido con sopladoras y levantamiento de residuos sueltos.

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“Estos operativos por la noche son una modalidad que nos da más tranquilidad en zonas más complejas de trabajar durante el día por la intensidad de su tránsito. En los sectores donde contamos con buena iluminación y podemos garantizar las condiciones de seguridad necesarias para que el equipo trabaje de noche seguiremos de esta manera”, señaló el funcionario.

El drama de las rosetas

Haspert remarcó que la bicisenda de 12 de Septiembre es una de las más usadas de la ciudad “tanto para traslados laborales como para actividad física, por lo que el volumen de usuarios que se beneficia con estas intervenciones es muy elevado”.

Informó que uno de los focos del operativo fue la eliminación de rosetas que representan un problema habitual para quienes circulan en bicicleta. “Los ciclistas siempre nos piden trabajar sobre las rosetas, porque a nadie le gusta pinchar su bici cuando se está trasladando”, afirmó Haspert.

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A la par también se abordaron los microbasurales de Boquet Roldan. Haspert informó que en la madrugada del martes se eliminó el 70% de estos focos de contaminación generados por vecinos desaprensivos, y en este marco convocó a la ciudadanía a ser parte del esfuerzo colectivo por una ciudad más limpia y pidió “no generar microbasurales en ningún lado, ni en el río ni, en la meseta, ni en tu barrio”, le dijo a los y las vecinas.

También marcó la importancia que los operativos nocturnos no detienen la tarea de los puerta a puerta que en la actualidad están en Limay y San Lorenzo Sur.

Por último el subsecretario agradeció a todo el equipo que participó de la jornada y que estuvo integrado por personal de distintas áreas: trabajadores de los sectores Este y Oeste, personal del taller, notificadoras. “Es un gran equipo, por ejemplo los chicos que estuvieron a la mañana capacitando en una escuela, después vinieron a trabajar de noche. Estamos muy contentos de poder sumar estas horas nocturnas al esquema habitual de trabajo”, cerró Haspert.