Joven pasajero traía droga a Neuquén arriba de un colectivo de larga distancia

El colectivo había salido de Jujuy. El joven, de 22 años, fue detenido con más de un kilo de marihuana.

El joven de 22 años traía la droga a bordo de un colectivo de larga distancia que venía a Neuquén.

Un joven de 22 años que viajaba en un colectivo de larga distancia desde Jujuy hacia Neuquén fue detenido en la provincia de Catamarca luego de que la Policía descubriera que transportaba más de un kilo de marihuana entre sus pertenencias.

El procedimiento tuvo lugar durante la madrugada del domingo, en el puesto caminero de El Portezuelo, departamento Valle Viejo. Allí, efectivos de la División Canes Antinarcóticos, dependientes de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, junto a personal de la Dirección de Seguridad Vial, realizaban controles vehiculares e identificación de personas, informaron fuentes policiales a distintos medios de Jujuy.

En medio del operativo, los uniformados inspeccionaron un colectivo que había partido de Jujuy con destino final en Neuquén. Al revisar el interior de la unidad, encontraron un paquete sospechoso oculto entre los asientos . La intervención de Laika, una perra adiestrada para detectar estupefacientes, resultó clave: el animal marcó de manera activa un bolso que correspondía a uno de los pasajeros, un joven de 22 años.

can-catamarca Jujuy al Momento

Ante testigos civiles, los policías procedieron a abrir el envoltorio y confirmaron sus sospechas. En el interior había una sustancia herbácea que, tras ser sometida a la prueba de campo, arrojó como resultado positivo marihuana. En total, se trataba de 1,042 kilogramos de cogollos, que quedaron en calidad de secuestro.

El pasajero quedó inmediatamente detenido y puesto a disposición del Juzgado Federal, que definirá los pasos a seguir en la causa.

Con este operativo, la Policía de Catamarca reforzó la importancia de los controles conjuntos en rutas y accesos a la provincia, donde los canes entrenados continúan desempeñando un rol fundamental en la detección de narcóticos.

ETON 2.jpg

Hace poco también fue decomisada en Neuquén una encomienda que venía de Misiones con más de 8 kilos de droga. Sin embargo, controles dispuestos por el Ministerio de Seguridad Nacional para combatir el narcotráfico, permitieron a través del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) secuestrar el cargamento y detener a los dos responsables del envío.

Una encomienda con droga que venía de Misiones

El hecho se dio cuando los agentes de la División Antidrogas de la ciudad de Concordia, Entre Ríos, estaban apostados sobre el Kilómetro 240 de la Ruta Nacional Nº 14. Allí, detuvieron la marcha de un camión perteneciente a una reconocida empresa de transporte de cargas que detuviera su marcha para la identificación y requisa. Los agentes le pidieron al conductor que les permitiera acceder a la parte del vehículo donde llevaba su carga, dado que este les informó que trasladaba encomiendas desde Misiones hacia Neuquén.

droga encomienda.jpg Gentileza Gendarmería

Sin embargo, cuando los efectivos comenzaron a llevar adelante el reconocimiento de la mercadería, con la ayuda del can detector de narcóticos “Mateo”, hasta que este reaccionó ante unos paquetes en particular. Resulta que en su interior venían más de ocho kilogramos de cogollos de marihuana.

Un operativo minucioso para atrapar a los responsables

Dado que la caja en cuestión tenía como remitente la ciudad de Puerto Esperanza y como destino Neuquén, el juzgado ordenó el secuestro de los narcóticos encontrados y la sustitución de los mismos, para realizar una entrega vigilada y así concretar la detención tanto del responsable del envío, como del sujeto que fuera a reclamar la sustancia.

Fue así que se realizó un trabajo coordinado con la División Antidrogas Cipolletti, cuyos efectivos implantaron una sigilosa vigilancia en inmediaciones del local comercial de la empresa, ubicado sobre la calle La Pampa al 400 de la ciudad de Neuquén, donde tras varias jornadas, individualizaron a un hombre que se acercó al lugar a retirar la encomienda que contenía los 8 kilos de droga. Una vez que pudieron identificarlo, procedieron inmediatamente detenido.