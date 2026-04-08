De Florida a Neuquén: la profunda emoción de un influencer extranjero al conocer el Salto del Agrio

El creador estadounidense recorrió la capital neuquina y parte de la cordillera. Sus videos muestran emoción, sorpresa y una mirada distinta del sur.

Un influencer estadounidense que eligió Argentina casi por intuición volvió a captar la atención en redes sociales tras compartir su paso por Neuquén , donde recorrió la capital y se internó en la cordillera para cumplir uno de sus sueños: conocer el Salto del Agrio . Con un estilo espontáneo y emocional, sus videos muestran paisajes, escenas cotidianas y reflexiones personales que conectan con miles de seguidores.

Brendan, conocido en redes como “Brendan del Mundo” , tiene 33 años, nació en Florida (Estados Unidos) y desde hace tres años vive en el país. Su llegada a la Argentina no fue parte de un plan, sino el resultado de un momento bisagra en su vida, cuando un problema de salud lo llevó a replantearse sus prioridades y decidir viajar al país que desde chico le generaba una atracción particular.

Su vínculo con la Argentina comenzó de manera curiosa. Según contó, de niño elegía siempre al seleccionado argentino cuando jugaba al FIFA en la Xbox. Más adelante, viviendo en México, conoció a argentinos que reforzaron ese interés. “Algún día tengo que ir a Argentina”, repetía entonces. Ese deseo se concretó años después, en medio de una situación personal compleja que lo empujó a tomar una decisión sin certezas, pero con convicción.

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Una noche en Neuquén que lo sorprendió

Luego de tres años ya instalado en suelo argentino y con su residencia aprobada, por lo que él ya se considera un compatriota más, decidió emprender camino a cumplir otro de sus sueños, en lo que él llama "su casa". Fue así como llego a la Patagonia y su paso por la ciudad de Neuquén quedó registrado en un video titulado “La noche en Neuquén Capital”, donde recorre el centro y comparte sus primeras impresiones. Desde el monumento a San Martín, describe una ciudad “muy linda” y destaca la tranquilidad nocturna, algo que le llamó especialmente la atención.

En su recorrido mostró la feria de la Pergolita, las calles iluminadas, la presencia de gente caminando y espacios verdes activos incluso de noche. También se detuvo en detalles urbanos que le resultaron llamativos, como las diagonales que confluyen en el centro y la bicisenda. “Es como un bosque en la ciudad”, resumió en uno de los pasajes.

Otro aspecto que resaltó es la sensación de seguridad, aunque aclaró que su percepción se basó en una experiencia breve. En las imágenes se podían ver patrulleros, músicos callejeros y bares con actividad cultural, elementos que, según expresó, le transmitieron una identidad propia de la ciudad.

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Ruta, imprevistos y un objetivo claro

En otro de sus videos, titulado “Maneje 18 horas para cumplir un sueño en Argentina”, Brendan documentó el viaje desde Neuquén capital hacia el interior de la provincia. Aunque mencionó un trayecto de cinco horas, el recorrido total fue más extenso y estuvo marcado por situaciones imprevistas, como la rotura de una cubierta en plena ruta.

Durante el trayecto, registró escenas típicas de la región, como la presencia de animales en la ruta y el cruce con crianceros en plena trashumancia, lo que suma un componente cultural a su experiencia. Lejos de frustrarse, el influencer incorporó estos momentos a su relato como parte del viaje.

"Esto es increible, no lo puedo creer. Nunca vi algo así", compartió mientras dejaba pasar a los crianceros con sus animales. "Adiós amigo", saludaba a los crianceros que se cruzaba.

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El punto culminante de su recorrido fue la llegada al Salto del Agrio, en Caviahue. Allí grabó varios videos en los que se lo veía visiblemente emocionado. “Estoy viviendo un sueño”, no paró de repetir en distintas tomas mientras se acerca al mirador de la cascada.

En uno de los registros más personales, incluso se muestra llorando frente al paisaje. “La vida es tan increíble”, decía, mientras enfoca la caída de agua y el entorno volcánico. La escena resume el tono general de su contenido: una mezcla de asombro, gratitud y conexión con la naturaleza.

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Caviahue, nieve y descubrimientos

Su paso por Caviahue también quedó reflejado en sus redes. Allí probó gastronomía local, recorrió el pueblo y se sorprendió con la presencia de caballos sueltos en la vía pública. En otro video, grabado durante una mañana nevada, comparte un momento de calma bajo una araucaria, destacando la singularidad del paisaje.

“Mientras más tiempo tengo recorriendo este país, más me enamoro”, afirmó en uno de sus mensajes, donde también agradece la posibilidad de viajar y generar contenido. Su discurso, centrado en la gratitud, es una constante en sus publicaciones.

Además, mostró el hotel donde se alojó y distintas vistas del entorno, reforzando su mirada positiva sobre la región. “Estoy muy feliz, gracias Argentina”, expresa en uno de los cierres.

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Un recorrido que continúa

Tras su paso por Neuquén y la cordillera neuquina, Brendan continuó su viaje hacia Bariloche, donde se encontró con sus padres, que llegaron desde Estados Unidos para visitarlo. Su recorrido por el país sigue sumando destinos y experiencias que luego comparte con su comunidad digital.

Pero en su camino a Río Negro, cruzó por Zapala y se sorprendió ante el monumento a los Soldados de Malvinas. "Una representación tan fuerte. Sin palabras", observó.

Lejos de los formatos tradicionales, su contenido se caracteriza por una narrativa personal, sin guiones rígidos ni producciones elaboradas. Esa autenticidad, sumada a la elección de escenarios naturales y urbanos poco habituales para el público internacional, lo posiciona como una de las voces extranjeras que actualmente muestran la Argentina desde una perspectiva diferente.

Su paso por Neuquén dejó, además de imágenes, la admiración que se repite en cada uno de sus videos: la combinación entre naturaleza, tranquilidad y vida cotidiana que, desde su mirada, define una experiencia singular dentro del país. "Soy un agradecido de poder vivir este sueño y poder compartirlo con ustedes", aseguró.