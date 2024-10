El reconocido streamer Brunenger ayudó a una pareja de neuquinos que estaba a punto de perder su vuelo por no leer bien sus pasajes y "por confiados". Su buena acción fue encubierta bajo la fantasía de "todo incluido en la aerolínea".

Brunenger, el streamer que ayudó a dos neuquinos en Ezeiza (1).jpg

Intentando encontrar una solución, Brunenger le preguntó si no llegaba de ninguna forma. "Nooo, tenía que estar a las 5:10 y de acá me cobran 35 mil pesos", le confió el hombre.

Ante esto, el joven streamer consultó la hora en su reloj y al ver que faltaba una hora. Luego de hacer un análisis de la distancia entre aeropuertos y el tiempo que podía llevarles hacerlo, basado en la hora, observó: "Capaz llegas entonces".

Contradictorio a su positividad, el hombre analizó resignado: "Esto me pasa por confiado, bueno que va a ser". Brunenger le preguntó con quién estaba y vio que estaba con su esposa.

Brunenger, el streamer que ayudó a dos neuquinos en Ezeiza (2).jpg

Luego de verlo irse, el streamer se quedó charlando con el amigo con quien estaba grabando. "Realmente lo hubiera llevado, pero no sé si llegamos", aseguró, después de pensarlo unos instantes le preguntó a su compañero: "¿Vos decís que no viaja porque no tiene las 35 lucas o porque le pareció mucho?"

Luego de analizarlo sugirió: "¿Y si le negociamos un taxi?".

Un inusual "ángel de la guarda"

Pese a que salió del aeropuerto e intentó ayudar a otras personas con su equipaje, no salió de su cabeza ese matrimonio que estaba a punto de perder su vuelo. Fue entonces cuando los vio salir por la puerta y les preguntó: "¿A dónde viajaban?".

"A Neuquén", respondió el hombre. "¿Y van a perder el vuelo?", quiso confirmar el streamer, situación que el viajero confirmó: "Sí, lo perdemos si no llegamos. Acá nos quieren cobrar muy caro".

Sin darse por vencido, Brunenger preguntó: "¿Quieren que le consigamos un taxi?". No obstante, el servicio les cobraba un precio que evidentemente no estaba a su alcance. "No, pero sale 35 mil pesos", explicó el neuquino.

Brunenger con neuquinos en aeropuerto LMPLAY.mp4

Sin embargo, el joven streamer sacó un As de abajo de la manga y le informo: "Ah, pero nosotros por ser de la aerolínea nos hacemos cargo del gasto". Pese a que al hombre le pareció raro, acepto el ofrecimiento.

Contento de que aceptaran su ayuda, Brunenger, paró un taxi, confirmó la tarifa y le transfirió el dinero del viaje mientras el taxista ayudaba a cargar el equipaje en el baúl del auto. Tras darle un cálido abrazó al hombre, le deseo un buen viaje: "Tienen que ir rápido porque el amigo está apurado. Vamos que llegamos a Neuquén. Vamos que llegamos".

Luego de verlos irse rumbo al aeropuerto, observó divertido: "Bueno, hice el buen acto del día". Pero inmediatamente reflexionó y llegó a la conclusión de que "capaz que no tenía la plata porque como vas a perder un vuelo que es mucho más caro".

Brunenger, el streamer que ayudó a dos neuquinos en Ezeiza (3).jpg

Por último, comentó: "Va a pensar siempre que fue alguien de la aerolínea, no que fue un buen samaritano. Pero prefiero que se quede con esa ilusión, que alguien se copó, porque me siento mal de decirle 'yo te lo pago', prefiero que piense que estaba todo incluido y que apareció su ángel de la guarda".