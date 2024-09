Deportivo Riestra contrató al streamer Spreen para jugar en su equipo de Primera

El fútbol argentino siempre sorprende, y esta vez no es la excepción. En una jugada de marketing que ha dado mucho de qué hablar, el reconocido streamer argentino Spreen, cuyo nombre real es Iván Buhajeruk Fernández, se ha sumado como jugador del plantel de Deportivo Riestra . La noticia ha causado revuelo, no solo por lo inesperado del fichaje, sino también porque marca una tendencia cada vez más común en la que las redes sociales y el fútbol se entrelazan de manera inesperada. Spreen, que cuenta con millones de seguidores en plataformas como YouTube y Twitch, se encuentra ahora federado como futbolista profesional en el equipo de Bajo Flores, lo que ha generado un gran debate entre los fanáticos del deporte.

Spreen es un fenómeno en las redes sociales, conocido principalmente por sus transmisiones de videojuegos como Minecraft, Fortnite y Call of Duty. Sin embargo, el influencer no ha sido ajeno al mundo del fútbol. En el pasado, participó en eventos organizados por la AFA, donde compartió cancha con otros creadores de contenido e incluso fue parte de un amistoso transmitido por AFA Estudio. Si bien su desempeño futbolístico en esa ocasión no fue destacado, eso no le impidió seguir adelante con su incursión en el fútbol profesional.

Spreem 2.jpg Spreen jugará en Deportivo Riestra

Spreen anunció su llegada a Deportivo Riestra

El streamer, fiel a su estilo, no tardó en reaccionar a la noticia a través de sus redes sociales. En tono de broma, compartió una publicación que anunciaba su fichaje con la frase: "Murió el fútbol", lo que desató una ola de comentarios entre sus seguidores y los hinchas del club. A pesar de la ironía, está claro que la noticia ha generado una gran expectativa tanto en el mundo virtual como en el ámbito deportivo.

La intención de Riestra es que Spreen tenga algunos minutos en los últimos partidos de la temporada, lo que ha generado todo tipo de reacciones. Por un lado, están los que ven en esta estrategia una excelente movida de marketing que puede atraer una nueva audiencia al club. Por otro, no faltan los críticos que consideran que este tipo de fichajes "desvirtúan" la esencia del deporte.