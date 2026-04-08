Semana con tránsito colapsado en el tercer puente y extensas filas para cruzar a Cipolletti: las razones

A partir de esta semana, y especialmente durante la tarde de este miércoles, se observaron largas filas de vehículos en el tercer puente para cruzar de Neuquén a la vecina ciudad de Cipolletti . Por las demoras en el tránsito , lo vehículos varados se daban desde la Autovía Norte hasta pasada la rotonda de la Ruta 151 de la vecina provincia de Río Negro.

Muchos automovilistas, equivocadamente, se preguntaban si la casi paralización del tránsito era como consecuencia de algún siniestro vial por el lento flujo vehicular. Pero luego advertían que se debía al tránsito en hora pico. Tras la jornada laboral, a partir de las 16 o 17 y posteriormente en horas de la noche.

Desde que las obras de la Avenida Mosconi llegaron a la zona de los puentes carreteros, gran parte de los automovilistas que debían regresar a Cipolletti optaron por hacerlo por el tercer puente y ahí fue cuando empezaron a producirse grandes atascos.

image

Las imágenes son más que elocuentes, las largas filas comienzaban desde antes del derivador de Avenida Raúl Alfonsín hacia lo que actualmente es la Ruta 22, más conocida como Autovía Norte para la mayoría de los neuquinos.

Tránsito colapsado tercer puente (6)

Tránsito colapsado tercer puente (3)

Tránsito colapsado tercer puente (11)

Vista desde el drone de LM Neuquén

Desde el dron, tránsito colapsado en el Tercer Puente

Avances de la obra sobre la Avenida Mosconi

La buena noticia es que la Avenida Mosconi sigue sumando avances y comienza a mostrar señales concretas de progreso en sectores estratégicos donde ya se ejecutan tareas fundamentales para la futura pavimentación. Desde la Municipalidad destacaron que los trabajos avanzan según lo previsto y que se trata de una intervención integral que modificará la circulación en uno de los accesos más utilizados de la ciudad.

En ese sentido, la subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento, Mariel Bruno, confirmó que actualmente se está trabajando sobre uno de los primeros tramos intervenidos, específicamente en la zona comprendida entre Olascoaga y Chubut, donde ya se aplicó la imprimación, una etapa clave dentro del proceso de construcción vial.

Obra Mosconi-Avances (24) Maria Isabel Sanchez

De acuerdo a lo detallado por la funcionaria, la imprimación consiste en la aplicación de un líquido con componentes asfálticos que permite sellar la superficie trabajada. Su objetivo es proteger la base de suelo compactado frente a la erosión mientras continúan otras tareas complementarias.

Este procedimiento se realiza luego de completar los trabajos de movimiento de suelo y compactación, y es fundamental para garantizar la durabilidad del pavimento que se colocará en etapas posteriores.

Obra Mosconi-Avances (21) Maria Isabel Sanchez

Además, Bruno explicó que todavía resta avanzar con la construcción del cantero central, donde se ejecutarán cordones cuneta y posteriormente la excavación para la instalación de cañerías. Una vez finalizada esa etapa, se podrá avanzar con el asfaltado del sector.

La obra en avenida Raúl Alfonsín

En paralelo, el municipio también avanza con la obra en la avenida Raúl Ricardo Alfonsín, uno de los accesos clave desde la Ruta 7.

Según indicó Bruno, los desvíos implementados recientemente funcionaron sin inconvenientes, permitiendo sostener la circulación mientras se desarrollan los trabajos. Esta obra tiene un plazo estimado de un año, aunque algunos sectores específicos, como la colectora sur en la zona del puente, presentan intervenciones más acotadas, con plazos cercanos a los 60 días.

Desde el municipio destacaron que ambas obras forman parte de un plan integral para mejorar la conectividad y optimizar los accesos a la ciudad, con intervenciones que buscan modernizar la infraestructura vial y acompañar el crecimiento urbano de Neuquén.