Mapa completo: dónde son los desvíos en pleno centro y Ruta 7 por la obra del Acceso Norte

La Municipalidad creó dos nuevas calles y reorganizó los recorridos de ingreso y salida a la ciudad, desde y hacia la Avenida Alfonsín. ¿Cómo hacer para circular?

Este jueves, la Municipalidad de Neuquén inició los desvíos en un sector del centro debido a la obra que lleva adelante en el Acceso Norte , tanto para salir como para ingresar a la ciudad hacia y desde la Ruta 7 (Avenida Alfonsín).

Se trata de un nuevo esquema de circulación que mantendrá el tránsito en movimiento mientras duren los trabajos. Para esto, se diseñó un sistema de desvíos pavimentados y señalizados, se crearon dos nuevas calles y se reorganizaron los recorridos de ingreso y salida.

La intervención contempla la construcción de un puente sobre calle Salta que, una vez finalizado, permitirá ingresar a la capital en forma elevada tanto por Jujuy como por Diagonal 9 de Julio, mientras que quienes salgan hacia el norte podrán hacerlo por calle Salta.

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, dio detalles sobre cómo quedará esta zona una vez finalizada: "Vamos a ingresar en forma elevada desde Avenida Alfonsin por un puente en forma de Y que va a conectar con Jujuy directamente, o hacia diagonal 9 de Julio”.

Acceso Norte Neuquén por Yamil González

“Por otro lado, quien salga de la ciudad hacia el Norte, lo va a poder hacer por calle Salta y va a pasar por abajo de este puente para evitar el cruce a nivel”, agregó el funcionario y remarcó que la doble mano de Salta se elimina definitivamente: “Salta queda únicamente como calle de salida de la ciudad”.

María Pasqualini, secretaria de Jefatura de Gabinete, destacó la importancia de la obra y la enmarcó en el contexto del crecimiento sostenido de la capital. "En hora pico, entre las 7 y 8.30 de cada mañana, ingresan a la ciudad 130 mil vehículos. Solo por este acceso -Avenida Alfonsín y Parque Norte- entran 50 mil vehículos en una sola hora", precisó la funcionaria, y agregó que en hora pico circulan en total 230 mil vehículos por toda la ciudad.

SFP Acceso norte nueva obra calle desvio (2) Sebastián Fariña Petersen

El dato que más preocupa, sin embargo, es la tendencia: “Esos números crecen un 6% mensual", señaló Pasqualini, y recordó que durante el día Neuquén supera los 800 mil habitantes en actividad, contra los 350 mil que residen de noche.

Obra del Acceso Norte: el mapa con los desvíos

Durante el tiempo de ejecución -establecido en un año-, el acceso a la capital se realiza por desvíos asfaltados y especialmente diseñados para evitar cortes y dar fluidez, implementados desde este jueves.

“Será hacia calle Jujuy con dos carriles de circulación, en tanto la salida se efectuará por calle Salta con conexión a diagonal 9 de Julio. La zona de ejecución de los puentes quedará aislada del tránsito”, afirmó Nicola el pasado 17 de marzo, durante la presentación de la obra.

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Quienes circulen por calle Salta y quieran salir de la ciudad, deberán desviarse en la intersección con Avenida del Trabajador y continuar por una calle dispuesta hacia la derecha, en paralelo a la diagonal 9 de julio.

En tanto, aquellos automovilistas que ingresen a la ciudad desde Ruta 7 (Avenida Alfonsín), deberán desviarse a la altura del nuevo edificio Aura YPF y no podrán conectar con la calle Avenida del Trabajador. En cambio, deberán girar a la derecha por el desvío dispuesto, que conecta con la calle Jujuy y, desde allí, sí podrán circular por República de Italia o por Avenida del Trabajador.