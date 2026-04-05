Mapa completo: dónde son los desvíos en pleno centro y Ruta 7 por la obra del Acceso Norte
La Municipalidad creó dos nuevas calles y reorganizó los recorridos de ingreso y salida a la ciudad, desde y hacia la Avenida Alfonsín. ¿Cómo hacer para circular?
Este jueves, la Municipalidad de Neuquén inició los desvíos en un sector del centro debido a la obra que lleva adelante en el Acceso Norte, tanto para salir como para ingresar a la ciudad hacia y desde la Ruta 7 (Avenida Alfonsín).
Se trata de un nuevo esquema de circulación que mantendrá el tránsito en movimiento mientras duren los trabajos. Para esto, se diseñó un sistema de desvíos pavimentados y señalizados, se crearon dos nuevas calles y se reorganizaron los recorridos de ingreso y salida.
La intervención contempla la construcción de un puente sobre calle Salta que, una vez finalizado, permitirá ingresar a la capital en forma elevada tanto por Jujuy como por Diagonal 9 de Julio, mientras que quienes salgan hacia el norte podrán hacerlo por calle Salta.
El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, dio detalles sobre cómo quedará esta zona una vez finalizada: "Vamos a ingresar en forma elevada desde Avenida Alfonsin por un puente en forma de Y que va a conectar con Jujuy directamente, o hacia diagonal 9 de Julio”.
“Por otro lado, quien salga de la ciudad hacia el Norte, lo va a poder hacer por calle Salta y va a pasar por abajo de este puente para evitar el cruce a nivel”, agregó el funcionario y remarcó que la doble mano de Salta se elimina definitivamente: “Salta queda únicamente como calle de salida de la ciudad”.
María Pasqualini, secretaria de Jefatura de Gabinete, destacó la importancia de la obra y la enmarcó en el contexto del crecimiento sostenido de la capital. "En hora pico, entre las 7 y 8.30 de cada mañana, ingresan a la ciudad 130 mil vehículos. Solo por este acceso -Avenida Alfonsín y Parque Norte- entran 50 mil vehículos en una sola hora", precisó la funcionaria, y agregó que en hora pico circulan en total 230 mil vehículos por toda la ciudad.
El dato que más preocupa, sin embargo, es la tendencia: “Esos números crecen un 6% mensual", señaló Pasqualini, y recordó que durante el día Neuquén supera los 800 mil habitantes en actividad, contra los 350 mil que residen de noche.
Obra del Acceso Norte: el mapa con los desvíos
Durante el tiempo de ejecución -establecido en un año-, el acceso a la capital se realiza por desvíos asfaltados y especialmente diseñados para evitar cortes y dar fluidez, implementados desde este jueves.
“Será hacia calle Jujuy con dos carriles de circulación, en tanto la salida se efectuará por calle Salta con conexión a diagonal 9 de Julio. La zona de ejecución de los puentes quedará aislada del tránsito”, afirmó Nicola el pasado 17 de marzo, durante la presentación de la obra.
Quienes circulen por calle Salta y quieran salir de la ciudad, deberán desviarse en la intersección con Avenida del Trabajador y continuar por una calle dispuesta hacia la derecha, en paralelo a la diagonal 9 de julio.
En tanto, aquellos automovilistas que ingresen a la ciudad desde Ruta 7 (Avenida Alfonsín), deberán desviarse a la altura del nuevo edificio Aura YPF y no podrán conectar con la calle Avenida del Trabajador. En cambio, deberán girar a la derecha por el desvío dispuesto, que conecta con la calle Jujuy y, desde allí, sí podrán circular por República de Italia o por Avenida del Trabajador.
Te puede interesar...
Leé más
Expo Vocacional: cómo será la edición 2026 y qué lugares de la provincia visitará
Semana Santa en Neuquén: los números que deja el turismo religioso y de descanso
Pura emoción: los conejitos de Pascua de un pueblo llevan el nombre de Ayrton
-
TAGS
- Acceso Norte
- Neuquén
- tránsito
Noticias relacionadas