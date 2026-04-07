Bajada de Nueva España: habrá un corte total del tránsito por 10 días, cuál es la vía alternativa

Es porque comienzan las obras de hormigonado en el sector. Piden prudencia a los automovilistas por las dificultades para la circulación.

La Municipalidad de Centenario informó que desde este martes se implementa el corte total en la Bajada de Nueva España , en el marco de los avances de obra que se ejecutan en el sector.

La medida se extenderá por un plazo estimado de 10 días . Según se indicó oficialmente, desde este miércoles a partir de las 9:30 horas se iniciará con el hormigonado en el sector intersección con el Parque Industrial Neuquén (PIN).

Los trabajos corresponden a una etapa clave de hormigonado en el punto más alto de la traza, específicamente en la vinculación con el Parque Industrial de Neuquén.

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Debido a las características del sector —donde la calzada se angosta considerablemente— no es posible mantener la circulación en paralelo durante la ejecución de las tareas.

El área permanecerá totalmente vallada y no podrá ser transitada, ya que el hormigón requiere un período de secado que impide el paso de vehículos. Por este motivo, se dispuso un plan de desvíos señalizados para garantizar la conexión tanto hacia Centenario como hacia la ciudad de Neuquén.

Habilitan vía alternativa

Como vía alternativa principal, se recomienda circular por el barrio 11 de Octubre, que funcionará como acceso y egreso durante el tiempo que duren las obras. En este sentido, se solicita a conductores y conductoras extremar las precauciones, ya que esta arteria no está habituada al volumen de tránsito que registrará en estos días.

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Cabe señalar que el inicio del corte total fue reprogramado debido a demoras operativas vinculadas al suministro de hormigón, por lo que su implementación se concretará durante el transcurso de la jornada.

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Desde el Municipio se solicita a la comunidad respetar la señalización vigente y las indicaciones del personal en el lugar, con el fin de garantizar la seguridad y el normal desarrollo de los trabajos.

Planta elaboradora

Por otra parte, se informó que el intendente de Centenario, Esteban Cimolai, participó de la inauguración de una nueva planta elaboradora de alimentos que comenzará a funcionar en la ciudad y que abastecerá a empresas de la región, especialmente a las vinculadas a la actividad hidrocarburífera.

La iniciativa corresponde al Grupo L, que realizó una inversión de 2.200 millones de pesos para la puesta en marcha del establecimiento, orientado a cubrir la demanda de compañías que operan en el sector, en particular en Vaca Muerta.

Durante el evento, Cimolai expresó que “no solamente va a generar mano de obra local sino que son oportunidades para el ámbito hidrocarburífero” y sostuvo que “que hoy podamos ser un lugar competitivo para las empresas y tengan un lugar para el desarrollo de nuestra provincia es muy positivo”.

Indicó que “es un proyecto que empezó hace más de un año y medio y nos viene muy bien que las empresas empiecen a pensar en Centenario” y aclaró que “no queremos competir con ninguna otra ciudad porque si le va bien a uno nos va bien a todos”.

La planta, ubicada sobre calle San Luis, contará con una superficie de 1.200 metros cuadrados y tendrá una capacidad inicial de producción de 6.000 viandas diarias, con posibilidad de ampliarse a 12.000. Además, funcionará como centro de distribución y logística para abastecer a clientes de las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut.

Se estima que el nuevo emprendimiento generará alrededor de 90 puestos de trabajo en la región, consolidando a Centenario como un punto estratégico a unos 15 kilómetros de la capital provincial, en el corredor hacia los principales yacimientos de petróleo y gas no convencionales.