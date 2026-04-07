Caos de tránsito en pleno centro por un reclamo con corte de calle

El reclamo comenzó a las 19 y complicó la circulación en el sector y también en otras calles de la zona.

Minutos después de las 19 de este martes, estudiantes del Instituto de Formación Docente Nº 4 iniciaron un reclamo en busca de visibilizar el conflicto que atraviesa la institución, ya que aseguran que todavía no han podido iniciar el ciclo lectivo por la falta de un edificio en condiciones adecuadas. Por ello, cortaron el tránsito con clases públicas en Perito Moreno al 300.

Según informaron a través de una gacetilla, la comunidad educativa continúa sin clases debido a la ausencia de una solución concreta al problema edilicio. En ese marco, señalaron que la propuesta presentada por las autoridades no resulta viable, por lo que la situación sigue sin resolverse.

Ante la falta de respuestas, el estudiantado se autoconvocó para llevar adelante una medida de protesta pacífica con el objetivo de visibilizar el reclamo y exigir una solución urgente.

La actividad comenzó a las 19 en la puerta del IFD N° 4, ubicado en Perito Moreno 354 de la ciudad de Neuquén, donde se desarrolló un corte de calle acompañado de una clase abierta.

IFD Nº4 - estudiantes corte de calle

Desde la organización indicaron que la iniciativa busca defender el derecho a la educación inclusiva y reclamar el inicio inmediato de las clases en condiciones dignas.

Reclamo por el inicio del ciclo lectivo

Los estudiantes remarcaron que, al día de la fecha, el ciclo lectivo aún no comenzó y que la comunidad educativa continúa a la espera de una solución que garantice un espacio adecuado para el dictado de clases.

IFD Nº4 - estudiantes corte de calle (2)

En ese sentido, sostuvieron que la movilización apunta a visibilizar el conflicto y a solicitar respuestas concretas por parte de las autoridades, con el objetivo de que el instituto pueda comenzar a funcionar con normalidad en el corto plazo.

Les dijeron que hay un terreno

En diálogo con LM Neuquén, representantes del claustro estudiantil afirmaron: "tuvimos una reunión con el Consejo de Educación, no nos estuvieron dando respuestas, nos ofrecieron un lugar que no cumple las condiciones. Nosotros volvimos a reclamar que el lugar tiene que estar en condiciones. Nos habían dicho hace ya varios años de que hay un terreno, pero no hay ninguna construcción, no hay nada y estamos reclamando eso".

Según comentaron, el terreno se encuentra cerca del Portal Patagonia, en la misma zona en la que están la Escuela Superior de Bellas Artes, la EPET 20 y la Escuela Integral De Jovenes y Adolescentes N°5. "Nos dicen que vamos a tener el edificio de acá a un año y medio, ponele dos años, pero no hay nada establecido", agregaron.

CFP Nro 4 (4) Maria Isabel Sanchez

"Si bien el IFD 4 funciona hace muchos años, prácticamente hace 50 años que tiene la matrícula acá en Neuquen, hace 50 años que no poseemos un edificio propio y no puede ser que en la provincia de Vaca Muerta con obras que están expuestas a la vista de todos no tengamos dinero para alquilar un edificio donde podamos funcionar todos y todas, que sea en un lugar accesible", afirmaron.

"No es una cuestión de capricho elegir el centro, sino porque es accesible para todas las personas que venimos a estudiar, a dar clases, tenemos compañeros que vienen de Ingeniero Huergo, Villa Regina, Plottier, Senillosa, Centenario", cerraron.

Cerca de las 21, levantaron el corte

Minutos antes de las 21, los estudiantes autoconvocados levantaron el corte, tras casi dos horas. Según informaron, no se acercó ninguna autoridad a escucharlos.