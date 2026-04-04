Avenida Mosconi: Gaido anticipó cuándo se habilitará la circulación a los puentes carreteros

El jefe comunal visitó la zona de obras. Ofreció detalles respecto al cronograma de trabajo en la zona intervenida.

El intendente Mariano Gaido , recorrió este sábado los trabajos de la obra de la Avenida Mosconi en el sector sur próximo al puente carretero, donde se ejecuta uno de los tramos más relevantes del proyecto con el que se busca mejorar la conectividad vial en la capital provincial.

Durante la visita, el jefe comunal destacó “el ritmo sostenido” de ejecución y puso en valor “el trabajo de las empresas locales que intervienen en la obra”.

“Hace solamente diez días que comenzamos y ya tenemos un avance muy importante. Esto demuestra el compromiso y la capacidad de trabajo de las empresas neuquinas”, afirmó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MarianoGaidoOk/status/2040148968571564323&partner=&hide_thread=false ¡La Gran Avenida no para!

Estamos realizando la imprimación de la calzada, un avance clave en este camino que venimos recorriendo. Ver cómo cambia nuestro paisaje urbano nos motiva a seguir por más. ¡Paso a paso, se hace realidad!

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Gaido subrayó además que se trata de una intervención clave dentro del esquema de desarrollo urbano que impulsa el municipio. “Estamos frente a una obra maravillosa que va a transformar la circulación en la ciudad. En menos de dos meses vamos a estar habilitando la salida hacia Cipolletti, lo que permitirá un tránsito más directo de oeste a este y mejorará la conexión entre puntos estratégicos del área metropolitana”, sostuvo.

El trabajo en los accesos

En ese sentido, el intendente remarcó la integración de distintos corredores viales que forman parte de este plan. “Estamos trabajando en el ingreso Neuquén–Cipolletti, en el acceso desde Centenario por Raúl Alfonsín y en la gran avenida. Todo esto está pensado para consolidar la gran capital que queremos, con una ciudad moderna, ordenada y bien conectada”, expresó.

Por su parte, Alejandro Nicola, secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, brindó detalles técnicos sobre el avance de los trabajos en el tramo en ejecución.

SFP Obra Mosconi puente (27) Sebastián Fariña Petersen

“Hoy estamos en el día diez desde el inicio de la obra, que comenzó el 25 de marzo, y ya alcanzamos un 80 por ciento de avance en las tareas de demolición y fresado del pavimento existente en todo el sector sur”, explicó el funcionario.

Nicola precisó que el sector intervenido corresponde al tramo 6, que se extiende a lo largo de 600 metros entre las calles Lázaro Martín y Leales. “En este tramo se va a construir un viaducto, donde la avenida circulará en altura, mientras que por debajo se generarán conexiones transversales, como la vinculación entre Lázaro Martín y Alderete, lo que va a mejorar notablemente la fluidez del tránsito”, detalló.

Cómo será la próxima etapa de la obra

Asimismo, indicó que la próxima etapa de la obra estará enfocada en el desarrollo de la colectora sur. “La semana que viene vamos a comenzar con toda la estructura de la colectora, con el objetivo de que en los próximos 60 días este sector quede habilitado para su uso y facilite la circulación vehicular”, señaló.

SFP Obra Mosconi puente (23) Sebastián Fariña Petersen

El funcionario también destacó el movimiento operativo que implica la ejecución de la obra. “Actualmente hay alrededor de 35 trabajadores de manera directa en el lugar, además de distintos subcontratos, y contamos con 12 equipos de maquinaria trabajando en simultáneo”, agregó.

Por último, se informó que, a pesar de los trabajos en marcha, el tránsito desde Cipolletti hacia Neuquén se mantiene sin modificaciones y circula con total normalidad, garantizando la conectividad habitual durante el desarrollo de la obra.

“La obra de la gran avenida se consolida así como una intervención clave para el crecimiento ordenado de la ciudad, con el objetivo de optimizar la circulación, reducir los tiempos de traslado y fortalecer la integración de los principales accesos a Neuquén”, se indicó desde el municipio.