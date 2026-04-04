La obra de Avenida Mosconi avanza sin pausa: ya hay 800 metros listos para asfaltar

Los trabajos de la ex Ruta Nacional 22 comenzaron hace un mes y medio. Así luce hoy la nueva Avenida Mosconi.

La nueva Avenida Mosconi promete ser clave para el desarrollo urbano de Neuquén.

La nueva Avenida Mosconi promete ser clave para el desarrollo urbano de Neuquén.

Las obras para dar forma a la nueva Avenida Mosconi avanzan a buen ritmo desde hace un mes y medio, cuando comenzaron las primeras tareas. Este viernes, el intendente Mariano Gaido junto al secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, recorrieron la ex Ruta Nacional 22.

Según confirmó Gaido, ya hay 800 metros en condiciones de ser asfaltados , en el marco del proyecto que se ejecuta sin pausa, durante las 24 horas del día.

A través de un vivo transmitido en sus redes sociales, el funcionario mostró los avances de la obra en compañía de Nicola y destacó: “ Es la obra más importante de la historia de Neuquén . Evita catástrofes como las que vivimos en 2010 y 2014”.

La nueva arteria promete ser clave en la prevención de inundaciones y para el desarrollo urbano de una ciudad en crecimiento.

Así luce la avenida mosconi sin asfalto

Trabajo sin pausa y avance a tiempo récord

Uno de los aspectos más destacados de la nueva Avenida Mosconi es la intensidad del trabajo. Actualmente, más de 60 equipos y 300 trabajadores operan en distintos sectores durante las 24 horas, incluso fines de semana y feriados.

“Neuquén trabaja de lunes a lunes. Esta obra no se detiene”, remarcó Gaido. “Neuquén trabaja de lunes a lunes. Esta obra no se detiene”, remarcó Gaido.

En apenas un mes y medio ya se logró intervenir gran parte de los 2400 metros lineales (20 cuadras) que abarca el proyecto, con sectores completos listos para avanzar hacia la carpeta asfáltica.

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Desde el Municipio informaron que los trabajos actuales se concentran en la imprimación de la calzada, una etapa clave previa al asfaltado. El titular de Infraestructura, Alejandro Nicola, explicó que la obra incluye una transformación estructural profunda:

Red eléctrica de media tensión (33 kV).

Iluminación completa.

Fibra óptica.

Cámaras de seguridad.

Semáforos inteligentes.

Además, contará con un sistema pluvial de gran escala. “La avenida está diseñada de forma abovedada para que el agua escurra hacia los laterales, donde habrá conductos pluviales, incluso debajo de la bicisenda”, detalló.

Dron Mosconi Puente Carretero (8)

Un nuevo sistema

Las autoridades adelantaron que en los próximos días comenzará una etapa clave: la instalación del sistema pluvial. Se prevé la llegada de 500 viajes de caños pluviales, que permitirán evacuar el agua de lluvia y evitar anegamientos.

“Debajo de esta avenida va a haber una obra que va a cambiar la historia de la ciudad en materia de drenaje”, aseguró Gaido. “Debajo de esta avenida va a haber una obra que va a cambiar la historia de la ciudad en materia de drenaje”, aseguró Gaido.

El avance del proyecto también se refleja en cifras que muestran la magnitud del despliegue:

1.050 viajes de camión con escombros de asfalto retirados.

1.220 viajes de suelo (granular y fino) para terraplén.

Además, se retiraron y reacondicionaron elementos de infraestructura:

360 hojas de baranda tipo flex beam.

180 columnas de iluminación y 180 artefactos LED.

7 cruces semafóricos completos.

70 carteles viales.

También se avanzó con la forestación y el ordenamiento urbano:

80 árboles grandes.

90 plantas ornamentales.

SFP Mosconi obra en el cruce de la avenida una mano Sebastián Fariña Petersen

“Esto es un orgullo neuquino. Estamos haciendo una obra histórica, que evita catástrofes y transforma la ciudad. Queremos que los vecinos vean cómo trabajamos todos los días”, concluyó Gaido.