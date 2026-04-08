El gobierno provincial llamó a licitación para construir 102 nuevas viviendas en Neuquén

Serán ejecutadas en el barrio Cuenca XV intermedia, en el noroeste de la capital Neuquina. Se hará bajo el programa Neuquén Habita.

El gobierno neuquino llamó a licitación para construir 102 viviendas en el oeste de Neuquén.

El Ministerio de Infraestructura junto con el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (I PVU ) llamó a licitación para la construcción de 102 viviendas en el barrio Cuenca XV de la capital neuquina como parte del plan Neuquén Habita .

Esta iniciativa del gobierno neuquino busca ampliar el acceso a soluciones habitacionales en uno de los sectores de mayor crecimiento de la capital provincial. Indicaron que, de esta manera, “se fortalece el desarrollo urbano y contribuye a mejorar la calidad de vida de las familias neuquinas”. Sumando estas nuevas viviendas, la presente gestión provincial habría realizado un total de 299 nuevos hogares en el oeste de la ciudad.

Las licitaciones publicadas esta semana en el Boletín Oficial corresponden a tres procesos que, en conjunto, contemplan la ejecución de 102 unidades habitacionales, distribuidas en distintos sectores del barrio.

Por un lado, la Licitación Pública N° 1/2026 prevé la construcción de 46 viviendas de 59 metros cuadrados, desarrolladas en una planta, con un presupuesto oficial de 4.546.551.003,57 pesos. La apertura de sobres se realizará el 15 de mayo.

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En tanto, la Licitación Pública N° 2/2026 contempla la ejecución de 42 viviendas, con un presupuesto oficial de 4.147.201.078,82 pesos. La apertura está prevista para el 11 de mayo.

Por último, la Licitación Pública N° 3/2026 incluye la construcción de 14 unidades habitacionales que serán implantadas sobre plateas existentes en el lote Z1 del sector, con un presupuesto oficial 1.224.465.824,74 pesos. La apertura de ofertas se realizará el 12 de mayo.

Las tres aperturas se realizarán en los días indicados, a las 13, en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno de Neuquén.

Asimismo, en todos los casos, las obras se ejecutarán bajo el sistema de ajuste alzado y precio global, y las ofertas deberán presentarse en la sede del IPVU, sita en Carmen de Patagones esquina Félix San Martín.

Las empresas interesadas en participar de las licitaciones podrán acceder ya a los pliegos de manera gratuita, a través del sitio web oficial https://www.viviendaneuquen.gov.ar/site/web/ o mediante solicitud por correo electrónico, garantizando así la transparencia y accesibilidad de los procesos.

De qué se trata Neuquén Habita

El programa que impulsa el Gobierno provincial incluye la construcción de viviendas y el desarrollo de lotes con servicios y mensuras, entre otros proyectos. Prevé el desarrollo de 20.000 soluciones en dos años en toda la provincia, una inversión de 450 millones de dólares y el trabajo conjunto con municipios, comisiones de fomento, mutuales y sindicatos.

Desde el gobierno detallaron que "Neuquén Habita busca garantizar acceso a la tierra y a la vivienda, promover desarrollos planificados y acompañar el crecimiento poblacional con infraestructura adecuada en cada rincón del territorio".