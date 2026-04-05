Puente elevado en Autovía Norte: la obra que promete terminar con el colapso en los accesos a Neuquén

Conectará directo con la Avenida Los Paraísos y evitará filas kilométricas. También proyectan otro puente sobre Ruta 7 y mejoras viales fundamentales.

¿Se eliminarán las rotondas de acceso a la ciudad de Neuquen? La obra prevista en la Autovía Norte.

Con el objetivo de avanzar hacia la “ciudad de los 15 minutos” y dar una respuesta concreta a uno de los principales problemas urbanos, Neuquén capital se encamina a ejecutar una obra fundamental: un puente elevado sobre la rotonda de Casimiro Gómez , en la Autovía Norte , que permitirá un acceso más ágil y seguro a la ciudad, evitando los históricos embotellamientos en horas pico.

El anuncio se dio en el marco de la inauguración de la avenida Los Paraísos hace casi un mes una nueva multivía de cuatro carriles que ya forma parte del esquema vial para mejorar la circulación en el noroeste de la ciudad.

Allí, el intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa confirmaron que el proyecto del puente elevado es una prioridad dentro del plan integral de infraestructura .

Autovia Norte - camiones (7) Claudio Espinoza

La intervención sobre la rotonda de Casimiro Gómez apunta directamente a uno de los puntos más conflictivos del tránsito en la capital. En la actualidad, la circulación en ese sector -importante para el ingreso desde el oeste y desde la zona petrolera- suele colapsar, con filas de vehículos que se extienden por kilómetros, especialmente en horarios laborales. La presencia constante de camionetas vinculadas a la actividad hidrocarburífera agrava aún más el escenario.

Puentes sobre la Autovía Norte: una decisión política

“Eso le corresponde a la provincia y vamos a hacer directamente puentes para no generar que los vehículos se detengan y paralicen el tránsito”, explicó Figueroa, al detallar la lógica del proyecto que es eliminar las rotondas como punto de fricción y reemplazarlas por soluciones de circulación continua.

El puente elevado permitirá una conexión directa entre la Autovía Norte y la avenida Los Paraísos, evitando la necesidad de ingresar a la rotonda. De esta manera, se busca agilizar el flujo vehicular y reducir significativamente los tiempos de viaje hacia el centro de la ciudad.

Según confirmó a LM Neuquén la subsecretaria de Infraestructura, Tanya Bertoldi, el proyecto ejecutivo de esta obra estará finalizado entre abril y mayo, y será presentado ante el Ministerio de Infraestructura para su aprobación y posterior licitación. “Es una obra que se va a hacer”, había asegurado previamente la funcionaria, ratificando la decisión política de avanzar.

Pero el plan no se limita a ese punto. En paralelo, el gobierno provincial también proyecta la construcción de otro puente elevado en la zona de Zanon, sobre la Ruta 7, otro de los corredores más congestionados del área metropolitana. Allí, los problemas de tránsito son cotidianos: demoras, choques en cadena y una saturación constante que pone sobre la mesa la falta de infraestructura acorde al crecimiento de la región.

Autovia Norte - camiones (1) Claudio Espinoza

En ese sentido, Figueroa también adelantó que estas obras se complementan con un esquema más amplio que incluye la duplicación de la Ruta 67 hacia Vaca Muerta y la ampliación de la Ruta 7, dos arterias fundamentales para el desarrollo productivo y la conectividad de la provincia. La duplicación de la Ruta 67, conocida como la Ruta del Petróleo ya está en marcha, y el dron de este diario adelantó cómo van los trabajos.

El trasfondo de estas intervenciones es que Neuquén crece a un ritmo muy acelerado, impulsado en gran medida por la actividad petrolera, y su infraestructura vial quedó rezagada frente a esa expansión.

La apuesta del gobierno provincial y municipal es revertir ese atraso con obras estructurales que permitan mejorar la circulación, y ordenar el desarrollo urbano.

La construcción del puente elevado en Casimiro Gómez aparece así como una obra pensada no solo para descomprimir el tránsito y para cambiar la lógica de circulación en los accesos a la ciudad. Es acercar la idea de una Neuquén más ágil y conectada.