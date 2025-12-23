Así maniataron a los guardias del Carrefour: golpearon y hasta intentaron matar a un empleado

Imágenes de cámaras de seguridad registraron el violento intento de robo. El hombre, también acusado de intento de homicidio criminis causa, era ex empleado.

A pocos días de la formulación de cargos por el violento intento de robo en el hipermercado Carrefour se conocieron imágenes impactantes de las cámaras de seguridad que dejaron al descubierto el modus operandi que utilizaron. Disfrazados de carniceros, golpearon, maniataron y hasta intentaron matar a un empleado , para luego escapar y terminar detenidos en Puerto Madryn.

Los delitos que los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) les atribuyeron al hombre y la mujer son robo simple -dos hechos-, robo con arma impropia –dos hechos- y daño en concurso real con homicidio criminis causa en grado de tentativa, en carácter de coautores.

El hecho fue cometido el 1° de diciembre , cuando los delincuentes ingresaron al local ubicado entre Perito Moreno y Avenida Olascoaga , y vestidos con delantales del sector de frigorífico atacaron al personal. En un primer momento, se creyó que se habían disfrazado, pero el hombre resultó ser ex empleado de la empresa.

Carrefour- (1) Los integrantes de la fiscalía revelaron que los asaltantes se hicieron pasar por clientes y se ocultaron hasta la hora de cierre del súper. Claudio Espinoza

Por este motivo, se facilitó su identificación, pero un allanamiento realizado el 2 de diciembre no permitió localizarlos. Por eso, la Justicia dispuso pedidos de captura debido a la gravedad del ataque.

Luego, el domingo 14 de diciembre, se concretó el allanamiento de una vivienda en el barrio Presidente Perón de Madryn, a partir del trabajo coordinado con la División de Investigaciones de Puerto Madryn. Allí se detuvo a un hombre de 32 años y una mujer de 31, quienes además registraban pedidos de captura vigentes por otras causas judiciales y se dictó su extradición.

Consultado por LM Neuquén, el MPF indicó que los imputados ya tienen en trámite algunas causas en Fiscalía Genérica y también en Robos y Hurtos.

Qué muestran los videos del violento intento de robo al Carrefour

Según la hipótesis del MPF, entre las 21:45 y las 22:56, los imputados identificado como A.A.Q. y R.A.F., simularon ser clientes del supermercado. Disimulando sus intenciones, recorrieron las góndolas y se apoderaron de precintos, martillos y sogas.

Luego, accedieron al sector de depósito, donde permanecieron ocultos dentro del local hasta el cierre. Siguiendo sus movimientos y la grabación quedó registrado cómo los delincuentes conocían a la perfección las instalaciones porque el hombre había sido empleado del Carrefour en el área de ventas.

Seguidamente, se colocaron las ropas blancas que había robado cuando era empleado, y se taparon la cabeza con un pasamontañas. Así atacaron a dos guardias de seguridad, los golpearon, los redujeron con sogas y precintos, y les sustrajeron teléfonos celulares. Cuando ya los tenían reducidos y estaban ajustando el sistema de maniatado, aparecieron otros dos guardias.

intento de robo carrefour

La secuencia registrada a las 22:47 es impactante: los dos empleados de seguridad caminan tranquilamente y se aproximan hasta ellos sin advertir la violenta escena sucediendo a la vuelta. Tras una pila de pallets y cientos de cajones de cerveza apilados, entre las piernas de los agresores, boca abajo yacen reducidos sus compañeros de trabajo.

En ese momento, coordinan para que cada uno golpee con golpes de puño y patadas, y luego, utilizando sogas y precintos los maniatan. Incluso, el hombre arrastra por el piso al seguridad hasta el otro sector del depósito.

Tras reducir y robarles los teléfonos a los cuatro guardias, A.A.Q. se dirigió al sector de monitoreo con el objetivo de destruir evidencias registradas en video. Allí, atacó a una trabajadora de seguridad, encargada de monitorear las cámaras.

En ese momento, otro empleado escuchó ruidos y se acercó a ver que estaba pasando. Al verse descubierto, el imputado atacó a ese empleado y lo golpeó reiteradamente en la cabeza con un martillo con intenciones de matarlo, provocándole múltiples fracturas de cráneo. Finalmente, luego de dañar parte del sistema de grabación del comercio, ambos imputados se dieron a la fuga con los celulares sustraídos.

Robo en el carrefour Neuquén

Detenidos por seis meses

Además, los funcionarios de la fiscalía de Robos y Hurtos, requirieron que se impongan medidas de coerción: prisión preventiva por seis meses para ambos, bajo el argumento de que existe peligro de fuga y riesgo de entorpecimiento de la investigación.

Cabe destacar que tras el hecho, y con intervención de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos, la División Robos y Hurtos de la Policía del Neuquén inició tareas investigativas que permitieron identificar a los sospechosos en menos de 24 horas.

Las tareas investigativas que restan realizar es el recorrido de los delincuentes y determinar si actuaron solos, o tuvieron colaboración de algún tipo para llevar a cabo la maniobra delictiva.