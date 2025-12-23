A más de un mes de la desaparición, se conocieron las últimas imágenes del neuquino buscado en el cerro Tronador

El operativo se concentra en Pampa Linda y el cerro, tras confirmarse el ingreso del hombre al Parque Nacional Nahuel Huapi y nuevos registros de cámaras.

A más de un mes de la desaparición de un neuquino en una zona de alta montaña , la investigación sumó en las últimas horas un dato clave: se conocieron las últimas imágenes que registraron su ingreso al Parque Nacional Nahuel Huapi . A partir de ese material, las autoridades reforzaron el operativo de búsqueda y activaron un Comité de Emergencia Operativa para coordinar los rastrillajes en el sector sur del parque.

El avance se dio en el marco del protocolo de búsqueda iniciado tras la denuncia presentada el 17 de diciembre por un familiar, luego de que se perdiera todo contacto con el hombre. Si bien la ausencia se remonta a fines de noviembre, recién en los últimos días el análisis de cámaras y entrevistas permitió reconstruir con mayor precisión sus últimos movimientos.

Según confirmaron fuentes oficiales, las imágenes corresponden al 21 de noviembre, cuando el neuquino ingresó al Parque Nacional Nahuel Huapi alrededor de las 17:30, por el cobro de acceso ubicado en el Centro de Informes de Mascardi.

Neuquino desaparecido en el cerro tronador (1)

El relevamiento de cámaras de Parques Nacionales permitió observar al hombre con una remera verde, pantalón azul y una mochila de gran tamaño. Además, en otros registros posteriores se lo ve trasladándose haciendo dedo, un dato que ahora es considerado clave por los investigadores.

Ese mismo día, el neuquino también realizó el registro obligatorio de trekking para ingresar a la zona de Pampa Linda, uno de los accesos más utilizados para ascender o recorrer senderos cercanos al Cerro Tronador. Desde entonces, no volvió a comunicarse con su entorno cercano ni regresó al lugar donde se alojaba durante su estadía en Bariloche.

Las autoridades indicaron que la difusión de estas imágenes resulta fundamental para reconstruir el trayecto que pudo haber realizado y para que posibles testigos puedan aportar información relevante.

Neuquino desaparecido en el cerro tronador (2)

Refuerzo del operativo y comité de emergencia

A partir de los nuevos elementos incorporados a la investigación, este martes se conformó el Comité de Emergencia Operativa (COE), con el objetivo de centralizar y reforzar las tareas de búsqueda en terreno.

El COE está integrado por Parques Nacionales —con la participación de brigadistas y guardaparques—, Protección Civil, la Comisión de Auxilio de Bariloche del Club Andino Bariloche, Gendarmería Nacional a través de su Grupo de Montaña, el SPLIF y la Policía de Río Negro.

Desde la organización del operativo detallaron que el foco principal está puesto en la zona de Pampa Linda, aunque no se descartan otras áreas del parque vinculadas a posibles recorridos realizados por el neuquino.

Durante la jornada de este martes, a partir del mediodía, se desplegaron equipos de búsqueda por tierra y se incorporaron drones para ampliar el área de cobertura, especialmente en sectores de difícil acceso y con vegetación densa.

Neuquino desaparecido en el cerro tronador (3)

En paralelo, se realizaron averiguaciones en la zona de la Comarca Andina a raíz de un llamado recibido al sistema 911. Sin embargo, las autoridades aclararon que el operativo continúa centralizado en Pampa Linda, donde se concentran los últimos registros oficiales y las imágenes más recientes del ingreso del neuquino al parque.

Las tareas se desarrollan de acuerdo a las condiciones climáticas y de visibilidad, factores determinantes en operativos de búsqueda en áreas de alta montaña.

Quién es el neuquino buscado

La persona buscada es Lucas Adrián Álvarez, de 39 años, oriundo de la ciudad de Neuquén. Es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,72 metros, tiene tez blanca, ojos marrones y el cabello muy corto. Como señas particulares, posee tatuajes visibles en ambos brazos y otro en la pierna izquierda.

Al momento de ausentarse del lugar donde alquilaba, expresó su intención de realizar una excursión en la montaña. Desde ese momento, no se volvió a tener contacto con él.

neuquino despararecido nahuel huapi

Pedido de colaboración a la comunidad

Desde la Fiscalía y las fuerzas que integran el operativo solicitaron la colaboración de la comunidad, especialmente de turistas, pobladores, prestadores y excursionistas que hayan transitado por la zona en las últimas semanas.

Ante cualquier información relevante —avistamientos, coincidencias con la vestimenta o características físicas— se pidió comunicarse de inmediato con el 911 RN Emergencias, con la unidad policial más cercana o con la Fiscalía de turno al 0294 4934681. También se solicitó que se contacten aquellas personas que puedan haberlo trasladado en su vehículo o lo hayan visto al costado de la ruta haciendo dedo.

Las autoridades remarcaron que incluso los datos que puedan parecer menores pueden resultar determinantes para avanzar en la búsqueda.