El asesino que dejó a la víctima en una heladera fue acusado y quedó en prisión domiciliaria

El autor del crimen de Valentina Norte que conmocionó a la comunidad neuquina, finalmente fue acusado por homicidio simple y quedó detenido en su casa, ubicada a 50 metros de la impactante escena donde fue encontrado el cuerpo sin vida de la víctima. El asesino permanecerá en prisión domiciliaria por seis meses, mientras el plazo de investigación será de cuatro.

El caso causó alto impacto porque el cuerpo sin vida de su vecino, Segundo Ortega, fue encontrado tendido sobre la carcaza de una heladera ubicada en el patio este domingo por la mañana.

De acuerdo a los testimonios recabados, durante la madrugada la víctima habría mantenido una discusión con otro vecino por el presunto robo de una billetera, lo cual que fue escalando en violencia.

Cómo fue el crimen

Durante la audiencia realizada este lunes por la noche, el hombre identificado por sus iniciales, como N.A.M.O., de 22 años, quedó imputado como único autor del homicidio simple a solicitud de la fiscal del caso, Guadalupe Inaudi.

De acuerdo con la imputación el hecho fue cometido el domingo 21 de diciembre cuando el acusado se presentó entre las 4 y las 5 de la madrugada en la vivienda de la víctima ubicada en el sector "Las Florcitas" de barrio Valentina Norte de Neuquén.

La teoría del caso expuesta por la fiscalía expuso que el objetivo era recriminarle el extravío o la presunta sustracción de su billetera. Tras una discusión, el imputado agredió con reiterados golpes de puño y puntapiés dirigidos principalmente a la cabeza, el tórax y el abdomen.

asesinato valentina norte

Luego, cuando la víctima ya se encontraba gravemente herida e imposibilitada de valerse por sí misma, el acusado la arrastró y la dejó recostada sobre una heladera vieja en desuso ubicada en el patio del domicilio, para luego retirarse a su vivienda, situada a pocos metros, sin solicitar asistencia médica.

Como consecuencia de la agresión, la autopsia evidenció que Ortega sufrió múltiples fracturas en el cráneo, el macizo facial y las costillas, además de una contusión pulmonar y traumatismos abdominales, lesiones que derivaron en un hematoma subdural traumático que le provocó la muerte.

Por su parte, también se supo que NAMO se presentó de manera voluntaria cuando la policía comenzó a intervenir a partir del llamado de un vecino que encontró a Ortega muerto. "Al ver el procedimiento se acercó, explicó que había tenido una discusión cuando fue a su casa a recuperar la billetera que presuntamente le había robado y ahí fue aprehendido", indicó a LM Neuquén, el comisario Juan Barroso. De acuerdo a lo dicho por el imputado, "no midió las consecuencias". A su vez, múltiples vecinos se prestaron como testigos de la agresión, aunque admitieron que no alertaron a las autoridades.

Luego, otro vecino que solía ayudar a la víctima porque tenía problemas de salud, se acercó a su casa y observó desde la calle que el hombre yacía tendido sobre la heladera, en el patio.

Otorgaron la prisión domiciliaria

En la misma audiencia, la fiscal Inaudi solicitó la imposición de una medida de coerción consistente en detención domiciliaria por el plazo de seis meses, al sostener que existía peligro de fuga en función de la gravedad del hecho, la violencia desplegada, la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la víctima y la pena en expectativa, que prevé un mínimo de 8 años de prisión de cumplimiento efectivo.

Consideró que ese riesgo procesal podía neutralizarse, en el caso concreto, con ese tipo de medida de coerción menos grave que la prisión preventiva, como es una detención en domiciliaria con rondines policiales, debido a la imposibilidad de colocar una tobillera electrónica en la zona de la ciudad en la que está ubicada la vivienda.

El juez Lucas Yancarelli, ante la falta de oposición de la defensa, tuvo por formulados los cargos, declaró abierta la investigación por el plazo de cuatro meses y dictó la detención domiciliaria del imputado por seis meses. Asimismo, ordenó que se realicen rondines policiales entre tres y cuatro veces por día, en horarios alternativos, y libró el oficio correspondiente a la comisaría de la zona para garantizar el cumplimiento de la medida.