Fuerte choque complica el tránsito en la Ruta 237: fue entre un camión y tres autos

La Policía aún no brindó detalles de las personas involucradas. Fue este martes a la mañana, en plena bajada de Collón Curá.

Un choque en cadena entre cuatro vehículos en la Ruta 237 complica el tránsito a la altura de Collón Cura y ya motivó un amplio despliegue de equipos de Policía, Salud y Bomberos. Se ruega circular con precaución.

De acuerdo a la información consignada por Info Los Andes, el siniestro tuvo lugar este martes en horas de la mañana, a horas de la víspera Navideña, a la altura del kilómetro 1519 de la ruta nacional, en plena bajada de Collón Cura.

Los protagonistas serían los pasajeros de un camión y tres autos particulares , que habrían sufrido un choque en cadena , en modalidad "por alcance".

accidente collon cura (1)

Debido a la complejidad que implica mover vehículos de gran porte en esa zona, de curvas, se desplegó un amplio operativo de Bomberos, personal de Salud y Tránsito de distintas localidades para asistir a los involucrados y asegurar el área.

En la escena ya trabajan dotaciones de Bomberos Voluntarios de Junín de los Andes y de Piedra del Águila.

Las autoridades viales advirtieron que las tareas de despeje de la calzada serán prolongadas dada la complejidad del escenario. Se solicita a quienes transiten desde Neuquén hacia la cordillera, o en sentido inverso, extremar las precauciones al circular por el sector y evitar frenar para observar las actuaciones, dado que se podrían generar nuevos accidentes.

Aun no se conoce el estado de salud de los involucrados.