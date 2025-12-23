Fuerte choque complica el tránsito en la Ruta 237: fue entre un camión y tres autos
La Policía aún no brindó detalles de las personas involucradas. Fue este martes a la mañana, en plena bajada de Collón Curá.
Un choque en cadena entre cuatro vehículos en la Ruta 237 complica el tránsito a la altura de Collón Cura y ya motivó un amplio despliegue de equipos de Policía, Salud y Bomberos. Se ruega circular con precaución.
De acuerdo a la información consignada por Info Los Andes, el siniestro tuvo lugar este martes en horas de la mañana, a horas de la víspera Navideña, a la altura del kilómetro 1519 de la ruta nacional, en plena bajada de Collón Cura.
Los protagonistas serían los pasajeros de un camión y tres autos particulares, que habrían sufrido un choque en cadena, en modalidad "por alcance".
Debido a la complejidad que implica mover vehículos de gran porte en esa zona, de curvas, se desplegó un amplio operativo de Bomberos, personal de Salud y Tránsito de distintas localidades para asistir a los involucrados y asegurar el área.
En la escena ya trabajan dotaciones de Bomberos Voluntarios de Junín de los Andes y de Piedra del Águila.
Las autoridades viales advirtieron que las tareas de despeje de la calzada serán prolongadas dada la complejidad del escenario. Se solicita a quienes transiten desde Neuquén hacia la cordillera, o en sentido inverso, extremar las precauciones al circular por el sector y evitar frenar para observar las actuaciones, dado que se podrían generar nuevos accidentes.
Aun no se conoce el estado de salud de los involucrados.
