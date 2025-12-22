Impresionante choque en la Ruta 40: un auto se partió en dos

Despistó cerca del ingreso a un pueblo, en Santa Cruz , y golpeó un poste de luz. El conductor está internado en Río Gallegos.

Un auto chocó y se partió en dos en la Ruta 40, en Santa Cruz.

Un impresionante accidente de tránsito que se produjo en el tramo sur de la Ruta Nacional 40 , en la provincia de Santa Cruz, dejó como saldo un herido de gravedad: el conductor de un automóvil que despistó y chocó contra una columna de alumbrado público, en el acceso a la localidad de 28 de Noviembre, a unos 250 kilómetros de Río Gallegos y 5 kilómetros al sur de la salida hacia Río Turbio.

El choque tuvo lugar alrededor de las 8.30 del sábado, cuando un vehículo Chevrolet que circulaba por la Ruta Nacional se descontroló y golpeó de costado contra un poste de iluminación ubicado en el ingreso a la zona urbana.

Por la violencia del impacto, el automóvil se partió en dos . El único herido fue el conductor y único ocupante del Chevrolet, un joven de 21 años, integrante del Ejército Argentino. El accidente no involucró a otras personas o vehículos.

Tras el tremendo golpe, toda la parte delantera del rodado quedó detenida sobre la calzada, a pocos metros de la columna de luz, mientras que la cabina y la parte trasera se desplazó varios metros más, hasta un puesto de control ubicado a la vera de la ruta, en el carril con sentido norte, a unos 500 metros del Monumento a la Memoria de los Mineros del Carbón.

Traslado urgente a Río Gallegos

Según se informó, el conductor es un residente de la localidad donde se produjo el accidente. Fue atendido en el lugar por personal de emergencias y trasladado inicialmente al hospital San Lucas, de 28 de Noviembre.

Por la gravedad de las lesiones, los médicos del hospital local dispusieron su derivación inmediata al Hospital José Alberto Sánchez, de Río Turbio, pero tras ese traslado, y teniendo en cuenta lo complejo del cuadro que presentaba el paciente, se dispuso una nueva derivación urgente, al Hospital Regional de Río Gallegos, donde quedó internado en estado delicado.

El último parte médico, este domingo, informó que habían logrado estabilizarlo y, aunque sus heridas eran severas, su vida ya no corría peligro.

Operativo y pericias en la Ruta 40

Como consecuencia del choque, las autoridades policiales debieron disponer un corte parcial y temporal en el tránsito de la Ruta 40, para limpiar la zona y realizar las primeras pericias, con la colaboración de la la Unidad de Bomberos XIV de Santa Cruz y personal de Tránsito municipal de 28 de Noviembre.

Las consecuencias sufridas por el poste de luz también requirieron de la intervención de personal técnico para asegurar que no existieran riesgos eléctricos y garantizar, al mismo tiempo, la continuidad del servicio de electricidad.

A la vez, se inició una investigación para determinar las causas del accidente. De manera preliminar, se indicó que el vehículo circulaba a alta velocidad al momento del impacto.

Las dos partes en las que quedó seccionado el automóvil involucrado en el choque fueron secuestradas de manera preventiva por orden de la Justicia y trasladadas mediante una grúa hacia un destacamento policial.

La investigación continuará con el análisis de los rastros de frenada y el estado del pavimento.