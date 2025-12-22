Trabajadores de salud cerraron el año con una protesta por diversos reclamos

El sector de salud sostiene una serie de reclamos de larga data, que este lunes visibilizaron mediante una actividad en el CAM.

Personal de salud se manifestó este lunes, entre las 9 y las 12 en el Centro Administrativo Ministerial (CAM) para dar visibilidad a una serie de reclamos de larga data . Se reunieron durante la mañana en las puertas del edificio para llevar a cabo un "brindis de fin de año" con el fin de enumerar todos sus pedidos.

La actividad tuvo una amplia convocatoria, según contaron fuentes gremiales a LM Neuquén. "Le llamamos brindis de cierre de año, pero en realidad nos venimos a manifestar por todas las falencias que está teniendo el Ministerio de Salud, tanto de parte del ministro como de las subsecretarias y conducciones intermedias. Venimos denunciando ya hace un tiempo largo la falta de recurso humano, la falta de insumos, la falta de medicamentos", explicó el referente de ATE salud, Juan Millapán al móvil de LU5.

"La verdad que este último tiempo se profundizó el faltante en los hospitales. En salud no tenemos nada por lo que brindar", agregó.

Los reclamos del sector de salud para el cierre de año

El referente gremial detalló cuáles son algunos de los reclamos puntuales por los que el sector se encuentra en reclamo y negociación permanente.

En primer lugar, contó sobre concursos que presentaron irregularidades para la contratación de personal. "Hay concursos que donde el propio ejecutivo, en el medio del concurso, asesoran a las postulantes de ellos, como lo que está pasando, por ejemplo, en Bouquet Roldán, lamentablemente rompiendo un equipo de trabajo de las médicas pediatras y fue más que evidente el concurso que se hizo de la jefatura, en la cual quedó suspendido por todas estas irregularidades", indicó Millapán.

Además, contó que durante la mañana de este lunes desde el gremio se reunieron con choferes de ambulancia del norte neuquino "en la cual ya hace como 2 meses habíamos pedido se puedan abordar diferentes temas. Lamentablemente recién terminamos la reunión, no hay respuesta de nada".

Tras la reunión, los choferes determinaron un paro sorpresivo y retención de tareas para toda la región norte de la provincia. Reclaman la regularización de los viáticos, que provocan que los choferes no tengan, por ejemplo, lugares en los que descansar en caso de enfrentar condiciones climáticas adversas. "Los compañeros estaban saliendo en derivación al traslado del paciente sin el viático en mano", expresó.

"En la última tormenta, un chofer no tenía dónde descansar y lamentablemente tuvo que ir avanzando y durmiendo en el medio de la ruta donde estaba muy complicada la lluvia", contó. Además, agregó que el pedido de guardias es otra problemática que enfrentan esos mismos trabajadores.

Otro punto es el de la asesoría legal. "Siempre antes de tomar un conflicto hacemos la notificación que corresponde en trabajo, en tiempo y forma", explicó el referente gremial.

Sin embargo, contó que, en el marco de un reclamo de mucamos por falta de recursos humanos y tras llegar a un acuerdo, se encontraron con que una de las subsecretarias había realizado un pedido de sumario. "Esas cosas nosotros no las vamos a tolerar, no las vamos a dejar pasar. Por suerte el día jueves o viernes nos llegó la notificación de que esta misma subsecretaria suspendía esta acción, pero la verdad que es lamentable de cómo se vienen manejando", reclamó Millapán.