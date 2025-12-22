Grave vuelco en Ruta 23: dos mujeres salieron despedidas de una Toyota y están graves

La pick up quedó gravemente abollada en la ruta con el parabrisas y ventanillas rotas. Las víctimas son parientes y vecinas de Villa Pehuenia.

Un vuelco de extrema gravedad ocurrido durante la madrugada del domingo en la Ruta 23 , en el sector conocido como la Chichería, dejó a dos personas tiradas, tras ser despedidas de la camioneta. Por las lesiones de carácter grave , las víctimas, entre ellas una menor de 15 años, debió ser derivada de urgencia al hospital Castro Rendón de Neuquén capital.

En el vehículo se trasladaban tres ocupantes : el conductor , un hombre de 36 años , y dos acompañantes, mujeres de 28 y 15 años .

Al tomar conocimiento del hecho, personal policial se dirigió al lugar y constató que se trataba de un vuelco protagonizado por una pick up Toyota SW4 .

comisaria-de-alumine.jpg La Policía de Aluminé intervino ante los gritos desesperados de la amiga de la víctima y otros vecinos solidarios que se acercaron a ayudar.

Según informó a LM Neuquén el comisario Ángel David Ramírez, jefe de la Comisaría 29, el siniestro se registró alrededor de las 00:30, entre Villa Pehuenia y Aluminé, cuando partieron desde la primera localidad en dirección a Aluminé y volcaron a unos 10 kilómetros de llegar.

Qué se sabe del grave vuelco en Ruta 23

Luego de ser alertados por un automovilista, el personal policial arribó al lugar indicado y encontró que las personas ya habían sido trasladadas por una ambulancia al hospital de Aluminé. En tanto, observaron daños visibles de consideración, presumiendo que las jóvenes habrían salido despedidas a través de una ventanilla tras el impacto, por lo que probablemente no habrían tenido el cinturón de seguridad colocado.

"Debido a la gravedad de las lesiones, la menor de 15 años fue derivada de urgencia a Zapala y posteriormente, esa misma madrugada, al hospital Castro Rendón, donde permanece internada tras sufrir lesiones internas, fracturas y traumatismos que requirieron estudios y procedimientos de mayor complejidad", indicó Ramírez.

La mujer de 28 años, también con lesiones graves, fue derivada durante la mañana del domingo al hospital de Zapala para evaluaciones médicas de mayor complejidad. En tanto, el conductor permanece internado en Aluminé, con lesiones de menor gravedad. "No tengo conocimiento que haya compromiso de la vida en ninguno de los casos", confirmó el comisario.

Investigación por lesiones graves culposas

La investigación quedó a cargo del fiscal Marcelo Jofré y el conductor fue notificado por una causa que investiga lesiones graves culposas. Si bien según aseguró el comisario, el hombre presentó licencia de conducir actualizada y documentación de la Toyota en regla, los certificados médicos daban cuenta de aliento etílico, aunque aún se desconoce el grado de alcohol en sangre.

Dentro de las actuaciones judiciales en medio de la intervención del Ministerio Público Fiscal se realizó el procedimiento de extracción de sangre para el posterior análisis toxicológico, a los fines de establecer si el conductor presentó alcohol en sangre. De momento, los resultados no fueron revelados.

El hombre fue entrevistado por personal policial, aunque sus dichos no pueden ser considerados prueba, ya que se encuentra imputado en una causa judicial caratulada como lesiones graves culposas en accidente de tránsito. Según manifestó, el vuelco se habría producido luego de “un pestañeo”, al no advertir una curva del camino, lo que podría haberse originado por quedarse dormido.

ruta 23 tramo villa pehuenia aluminé

De acuerdo a la información oficial, el conductor es oriundo de Aluminé, mientras que las dos acompañantes son de Villa Pehuenia. Serían familiares entre sí, presuntamente hermanas. Por el momento no pudieron ser entrevistadas debido a su estado de salud.

Fuentes allegadas al caso señalaron que las personas involucradas tendrían vínculos familiares con Jefa de Bomberos y de Defensa Civil de la Municipalidad de Villa Pehuenia.

Durante la jornada del domingo, personal de la División Criminalística de Zapala realizó peritajes en el lugar del hecho y sobre el vehículo, tareas que se extendieron hasta el mediodía. Finalizadas las diligencias, la camioneta fue puesta a disposición de su propietario. La investigación continúa en curso para determinar las causas exactas del siniestro y eventuales responsabilidades penales.