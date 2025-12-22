¿Cambia la noche de Comodoro Rivadavia?: pusieron en venta una discoteca emblemática

Un anuncio en las redes ofrece el fondo de comercio del local que el boliche ocupa hace décadas. ¿Sigue con otros dueños o cierra definitivamente?

El aviso aclara que el local de Comodoro Rivadavia, de 1800 metros cuadrados, cuenta con todas las instalaciones para seguir funcionando. Pero hay dudas.

La noche de Comodoro Rivadavia entró en estado de alerta en las últimas horas, luego de que se conoció que una emblemática e histórica discoteca de la ciudad petrolera de Chubut fue puesta oficialmente en venta. Lo que hasta hace poco eran apenas rumores y versiones sin confirmar, ahora se transformó en un anuncio concreto que sacudió a los que salen por estos días y a decenas de nostálgicos que recuerdan sus visitas al local.

La información llegó a través de una publicación inmobiliaria que ofrece el fondo de comercio del establecimiento. El dato generó conmoción inmediata en Comodoro Rivadavia , donde el boliche representa mucho más que un simple local nocturno. se trata de Gigante Megadisco , una de las discos más emblemáticas de la ciudad.

La oferta detalla la venta de un espacio comercial que funciona como boliche bailable , con 1.800 metros cuadrados cubiertos sobre un terreno de 1.000 m² . El inmueble cuenta con toda la infraestructura montada y está actualmente operativo, aclara el aviso inmobiliario que rápidamente fue detectado en las redes sociales y luego difundido por ADNSUR.

Además, el anuncio destaca su ubicación estratégica en una zona de alto tránsito nocturno, la rentabilidad demostrada del negocio y la flexibilidad para quien lo adquiera: puede seguir como disco o ser reconvertido en otro tipo de emprendimiento de gran envergadura.

Todo suena a una oportunidad de inversión más, pero para muchos comodorenses la lectura es otra.

Un rumor que siempre estuvo en Comodoro Rivadavia

Esta no es la primera vez que el destino de Gigante Megadisco genera incertidumbre en Comodoro Rivadavia. A lo largo de los últimos años, las versiones sobre una eventual venta o un posible cierre definitivo aparecieron en reiteradas ocasiones, alimentando todo tipo de versiones entre los habitués.

La pandemia de coronavirus, obviamente, fue el momento más crítico. La actividad nocturna quedó paralizada y las restricciones sanitarias golpearon duramente al sector. En ese contexto, los trascendidos sobre el futuro del boliche se multiplicaron.

Pero el local resistió. Después de ajustarse a los protocolos y controles exigidos por las autoridades, Gigante Megadisco reabrió sus puertas y logró sostenerse como uno de los espacios de mayor convocatoria en la noche comodorense.

La disco Gigante, cerrada durante la pandemia Gigante durante el cierre de la cuarentena por la pandemia de coronavirus, cuando tabmién hubo rumores de cierre.

Pero ahora todo parece diferente. Lo que distingue este episodio de los anteriores es que la información ya no circula en voz baja ni se limita a comentarios informales entre los que se mueven en el ambiente nocturno. El aviso está publicado, con detalles precisos sobre el inmueble y las condiciones de la operación. La noticia dejó de ser un rumor para convertirse en un hecho verificable.

Ese cambio marcó un punto de inflexión. Lo que antes podía desmentirse con relativa facilidad, ahora quedó expuesto de manera oficial, y eso modificó por completo la percepción pública sobre lo que está pasando.

Entre la sorpresa y la nostalgia

Las redes sociales de Comodoro Rivadavia explotaron apenas se conoció la publicación. Los comentarios se multiplicaron cargados de sorpresa, melancolía y anécdotas personales. Para una gran parte de la población, Gigante Megadisco no es simplemente un lugar donde se baila.

Es un espacio vinculado a la juventud, a los primeros trabajos de fin de semana, a cumpleaños de 18, despedidas de solteros, celebraciones de fin de año y noches que quedaron grabadas en la memoria. Varias generaciones transitaron su pista, lo que lo transformó en un verdadero emblema de la noche comodorense.

El boliche atravesó distintas épocas, modas musicales y cambios culturales de la ciudad. Por eso, la posibilidad de que deje de existir como tal desató una sensación colectiva de pérdida anticipada.

Gigante Megadisco, previa navideña La promoción de la disco para la noche del último sábado en Comodoro Rivadavia.

Hasta el momento, no existe un comunicado oficial ni de los propietarios ni de posibles compradores que aclare qué pasará con el local. El aviso inmobiliario especifica que el establecimiento está en funcionamiento y que la operación apunta a inversores que busquen ingresos inmediatos o un activo comercial de envergadura en una zona privilegiada.

Sin embargo, esa falta de precisiones alimenta la incertidumbre. Nadie sabe si la venta implica continuidad con nuevos dueños o si, por el contrario, se trata del principio del fin. La pregunta que circula en Comodoro Rivadavia es si esto marca el cierre definitivo o apenas el inicio de una nueva etapa bajo otra gestión.

Por lo pronto, Gigante Megadisco continúa abriendo sus puertas, según aclararon. Al menos por ahora. Mucho más, no se sabe.