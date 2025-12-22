CALF dijo presente en "Neuquén Capital Navideña" con un gran show en el Jaime de Nevares

La cooperativa participó de las propuestas de la Municipalidad de Neuquén. Las actividades comenzaron el 8 de diciembre y siguen hasta la previa de Navidad.

La Cooperativa CALF participó activamente de la propuesta “Neuquén Capital Navideña”, el evento que reunió el pasado domingo 21 a miles de vecinas y vecinos en el Parque Jaime de Nevares para celebrar las fiestas con actividades culturales, recreativas y familiares.

En el marco de esta multitudinaria jornada, Marcelo Severini presidente de la Cooperativa, acompañó al intendente Mariano Gaido y a la jefa de gabinete del municipio María Pasqualini en esta iniciativa y compartió el encuentro con la comunidad, destacando la importancia de generar espacios de celebración, encuentro y participación ciudadana.

“Este tipo de eventos fortalecen el vínculo con la comunidad y refuerzan valores como la solidaridad, la inclusión y el trabajo conjunto, que forman parte de la identidad cooperativa”, señaló Severini durante la actividad.

Neuquén emprende edición navidad Eleve (3) Omar Novoa

La participación de CALF en “Neuquén Capital Navideña” reafirma su compromiso con la vida social y cultural de la ciudad de Neuquén, acompañando propuestas que promueven el disfrute colectivo y el espíritu festivo en estas fechas tan significativas.

El Parque Jaime de Nevares fue escenario de espectáculos, ferias y actividades para todas las edades, consolidándose como un espacio de encuentro que reflejó el espíritu navideño y la participación activa del municipio capitalino junto a instituciones intermedias y vecinos de la capital neuquina.

Para CALF “Neuquén Capital Navideña” es el resultado de un trabajo en equipo, del compromiso y la visión de una ciudad que crece y apunta a la consolidación del turismo.

Neuquén emprende edición navidad Eleve (1) Omar Novoa

Durante el sábado y el domingo, miles de vecinos se congregaron en el espacio verde del barrio Santa Genoveva para recorrer decenas de stands de la feria Neuquén Emprende, degustar los platos de los foodtrucks congregados en Confluencia de Sabores y también ser espectadores de un cierre de música y danzas aéreas a cargo de la compañía Elevé.

Con un parque colmado de público, las actividades demostraron una vez más su fuerte poder de convocatoria entre la comunidad neuquina, que se sumó a las distintas propuestas organizadas en esta edición de Neuquén capital navideña.

Las actividades previstas para este lunes

La agenda de la Capital Navideña se extenderá también al lunes, con una propuesta en el arbolito de Navidad. A las 20 se realizará el Pesebre Viviente, con la participación de representantes de distintos cultos de la ciudad.

Desde la Municipalidad destacaron que todas estas actividades forman parte de Neuquén Capital Navideña, impulsada desde el 8 de diciembre, con el objetivo de consolidar a la ciudad como un punto de encuentro regional durante las fiestas, fortalecer el perfil turístico y generar movimiento económico en sectores como la gastronomía, el comercio y los servicios.

En ese marco, se invita a vecinos, vecinas y visitantes de la región a participar de cada una de las propuestas programadas para este fin de semana y los días previos a la Navidad.