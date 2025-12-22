Starlink baja sus precios en Argentina: qué planes ofrece y cuánto salen

Los nuevos valores de los kits reducen la barrera inicial para acceder al servicio. La propuesta gana terreno en usuarios domésticos, viajeros y empresas.

El servicio de Starlink aparece como alternativa en zonas rurales o alejadas de la red de fibra óptica.

La baja de precios en los kits de internet satelital reconfigura el escenario de conectividad en la Argentina. Durante diciembre, Starlink , el sistema impulsado por Elon Musk, aplicó descuentos en sus equipos de acceso, una decisión que vuelve a poner en primer plano el debate sobre el acceso a internet de alta velocidad fuera de los grandes centros urbanos.

El ajuste de precios alcanza tanto al kit Mini como al kit Estándar, dos opciones que apuntan a públicos distintos pero comparten el mismo objetivo: llevar conectividad donde la infraestructura tradicional no llega o resulta inestable .

En un país con extensas zonas rurales y localidades alejadas de los grandes nodos de fibra óptica, la propuesta gana visibilidad entre usuarios domésticos, viajeros y empresas.

Kits más accesibles: cuánto sale tener Starlink en Argentina

El kit Mini se posiciona como la puerta de entrada al servicio. Con un valor de $142.500, se trata de la alternativa más económica dentro del catálogo local.

El paquete incluye wifi integrado, pie de apoyo, adaptadores de montaje, cable de alimentación de corriente continua de 15 metros y una fuente específica. La antena utiliza una matriz de fase electrónica con un campo de visión de 110 grados, lo que permite orientarla manualmente mediante una aplicación móvil.

starlink La baja en el precio de los equipos de Starlink reduce el costo inicial del acceso al internet satelital en Argentina.

El equipo completo, junto con el soporte y el cableado, pesa 1,53 kilos. Tolera temperaturas extremas, desde -30 hasta 50 grados, resiste vientos superiores a 96 km/h y puede derretir hasta 25 milímetros de nieve por hora. Su consumo promedio, de entre 25 y 40 watts, habilita instalaciones flexibles, incluso en entornos con energía limitada.

Por su parte, el kit Estándar apunta a usuarios residenciales con mayor demanda. Su precio de diciembre se ubica en $374.999. Incluye antena, pie, router de tercera generación, cable Starlink de 15 metros, cable de corriente alterna y fuente de alimentación. El diseño prioriza una instalación rápida y un rendimiento adecuado para streaming, videollamadas y juegos en línea.

Cómo funciona la red satelital

El servicio se apoya en una constelación de satélites de órbita baja que brindan conexión directa a la antena del usuario. Esta arquitectura resulta especialmente útil en zonas rurales, parajes aislados o regiones donde las redes tradicionales presentan limitaciones técnicas o económicas.

Para operar correctamente, la antena requiere visibilidad directa al cielo, sin obstáculos como árboles densos o edificaciones altas. Esta condición técnica marca una diferencia clara frente a la fibra óptica y también define uno de los límites del sistema, sobre todo en áreas urbanas con alta densidad edilicia.

La propuesta no se limita al hardware. El acceso al servicio exige la contratación de un abono mensual, cuyo valor no forma parte de la promoción de diciembre. Este costo recurrente se suma a la inversión inicial del equipo y constituye uno de los principales factores a evaluar antes de contratar.

En la Argentina, Starlink ofrece planes para usuarios particulares y para empresas. En el segmento hogareño, el plan Residencial se orienta a viviendas fijas y promete datos ilimitados, alta disponibilidad del servicio y resistencia frente a condiciones climáticas adversas. Incluye, además, un período de prueba de 30 días.

celular starlink 1200.jpg Muchos usuarios podrán usar sus teléfonos en lugares donde antes la conexión era imposible o extremadamente inestable.

El plan Itinerante apunta a casas rodantes, trabajadores remotos y personas en movimiento. Permite uso en tránsito, cobertura internacional, posibilidad de pausar el servicio y también ofrece prueba de 30 días. Esta modalidad amplía el alcance del sistema más allá del hogar tradicional.

Para el sector corporativo, la empresa despliega los planes Prioridad Local y Prioridad Global. El primero se dirige a compañías con operaciones terrestres dentro del país o la región, con prioridad de red, IP pública y panel de administración. El segundo cubre operaciones terrestres y marítimas a escala mundial, con conectividad estable en distintos contextos operativos.

Pese a sus ventajas, el sistema presenta desafíos concretos. El precio inicial y el abono mensual pueden resultar elevados frente a servicios tradicionales. Las condiciones climáticas extremas afectan el rendimiento y, en zonas urbanas densas, la latencia puede superar la de la fibra óptica. A esto se suma la dependencia de soporte técnico y mantenimiento en regiones alejadas.