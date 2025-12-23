Cocaína presuntamente adulterada en Neuquén: se realizaron cuatro allanamientos y hay un detenido

Un hombre fue detenido y cinco personas supeditadas a una causa por tenencia de drogas. Las dosis de cocaína secuestradas serán analizadas.

Mientras continúa vigente el Sistema de Alerta Temprana por la muerte de tres personas por consumo de cocaína presuntamente adulterada , avanza la investigación para determinar el origen y responsabilidades. De esta manera, el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Policía provincial realizaron cuatro allanamientos siguiendo la pista de los lugares donde compraron y consiguieron sus dosis las personas afectadas.

Los operativos fueron ayer después de las 19 en viviendas ubicadas en los barrios Toma 7 de Mayo y Almafuerte. Los requirió la fiscal de Narcocriminalidad, Silvia Moreira, y los autorizó el juez de garantías, Lucas Yancarelli.

En este contexto de la investigación iniciada por la presunta adulteración de cocaína, que fue comercializada a personas consumidoras en la ciudad de Neuquén, avanza a paso firme para desactivar la cadena de consumo y evitar más muertes.

Qué encontraron en los allanamientos por cocaína adulterada

Al solicitarlos, la fiscal del caso planteó que a instancias del trabajo conjunto del Ministerio Público Fiscal y la Policía provincial, se logró identificar lugares donde dos de las tres personas afectadas por el consumo de la presunta cocaína adulterada, habrían adquirido las dosis.

Las diligencias ordenadas por la Justicia se llevaron adelante con personal del departamento Antinarcóticos de la Policía provincial.

Como resultado de los cuatro allanamientos, fueron secuestrados 20 gramos de hongos de tipo alucinógenos (estaban en una de las viviendas), junto con plantines y cogollos de Cannabis Sativa, además de 600 mil pesos en efectivo, teléfonos celulares y una balanza, que estaban en los restantes domicilios.

En lo que respecta a cocaína puntualmente, en uno de los inmuebles se encontraron 85,1 gramos de clorhidrato de cocaína; y 46 gramos de la misma sustancia en otra vivienda.

“La droga secuestrada va a ser analizada para intentar determinar su composición”, adelantó la fiscal del caso. Una vez que estén los resultados, se definirán las medidas a tomar en el contexto de la investigación.

En principio, de acuerdo a la información recopilada en el contexto de la investigación, ni las personas encontradas en las viviendas ni los puntos de ventas, tendrían vínculos entre sí.

Avanza la investigación por cocaína adulterada

La investigación fue iniciada el pasado 16 de diciembre por el Ministerio Público Fiscal, luego de que el ministerio de Salud de la provincia emitiera un alerta sobre tres casos de personas que habían consumido estupefacientes y que presentaban “síntomas no habituales para este tipo de droga”.

De los tres casos, que comprendieron a varones, dos personas murieron y otra fue internada.

Respecto a las personas identificadas durante los allanamientos de ayer, una quedó detenida por orden de la fiscal del caso y en las próximas horas le formulará cargos por la tenencia de droga en su vivienda; mientras que a otras cinco se las notificó de la investigación en marcha y quedaron supeditadas.

Alerta por muertes por intoxicación con cocaína adulterada

Desde el Sistema Público de Salud de la Provincia de Neuquén lanzaron un pedido de precaución a la población y evitar el consumo teniendo en cuenta la sospecha de sustancias posiblemente adulteradas. Según informó Horacio Trapassi, médico clínico y toxicólogo, integrante del equipo CITA (Centro de Investigación y Tratamiento de Adicciones de Neuquén), Salud de Neuquén confirmó tres casos de intoxicación por cocaína adulterada, con dos muertes.

"Los tres son varones de Neuquén Capital, los fallecidos tenían 23 y 53 años, mientras que el paciente en terapia intensiva tiene 29 años", informó Trapassi a LM Neuquén.

Además, indicó que las fechas de los fallecimientos fueron el miércoles 10 y el domingo 14 de diciembre, a pocos días de las fiestas de fin de año.

Tras registrarse dos muertos y un internado en terapia intensiva por presunto consumo de cocaína adulterada, autoridades sanitarias de Neuquén emitieron una alerta. Horas después un tercer fallecido apareció en la calle, sospechoso de haber consumido la misma droga, fue reportado. La situación no alcanza únicamente a esta provincia, ya que en La Pampa también emitieron una alerta.

Por su parte, el Ministerio de Salud de La Pampa también emitió un comunicado en el que informa el alerta preventiva por posible cocaína adulterada y esta precaución se da en el marco de varias causas que se investigan en la provincia de Neuquén.

Las autoridades de Neuquén informaron el pasado 16 de diciembre la toma de recaudos ante la circulación de cocaína presuntamente adulterada. En este sentido, explicaron que en los últimos cinco días “se registraron dos muertes vinculadas al consumo de dicha sustancia y hay una tercera persona en terapia intensiva”.

"Si bien hasta el momento no se han confirmado casos en la provincia de La Pampa, la cercanía geográfica con Neuquén y la gravedad de los hechos registrados —incluyendo intoxicaciones severas y fallecimientos asociados al consumo de esta sustancia— hacen necesario reforzar las medidas de prevención y vigilancia sanitaria", publicaron desde la cartera pampeana.