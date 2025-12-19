Tras las muertes en Neuquén, otra provincia en alerta por la cocaína adulterada

Las autoridades neuquinas ya confirmaron dos fallecimientos y una persona en terapia intensiva. Qué se sabe de otros posibles casos en la zona.

Tras registrarse dos muertos y un internado en terapia intensiva por presunto consumo de cocaína adulterada, autoridades sanitarias de Neuquén emitieron una alerta. Horas después un tercer fallecido apareció en la calle, sospechoso de haber consumido la misma droga, fue reportado. La situación no alcanza únicamente a esta provincia, ya que en La Pampa también emitieron una alerta.

El Ministerio de Salud de La Pampa emitió un comunicado en el que informa el alerta preventiva por posible cocaína adulterada y esta precaución se da en el marco de varias causas que se investigan en la provincia de Neuquén.

Las autoridades de Neuquén informaron el pasado 16 de diciembre la toma de recaudos ante la circulación de cocaína presuntamente adulterada . En este sentido, explicaron que en los últimos cinco días “se registraron dos muertes vinculadas al consumo de dicha sustancia y hay una tercera persona en terapia intensiva”.

"Si bien hasta el momento no se han confirmado casos en la provincia de La Pampa, la cercanía geográfica con Neuquén y la gravedad de los hechos registrados —incluyendo intoxicaciones severas y fallecimientos asociados al consumo de esta sustancia— hacen necesario reforzar las medidas de prevención y vigilancia sanitaria", publicaron desde la cartera pampeana.

Qué se sabe sobre las muertes y la intoxicación por cocaína adulterada en Neuquén

Según informó Horacio Trapassi, médico clínico y toxicólogo, integrante del equipo CITA (Centro de Investigación y Tratamiento de Adicciones de Neuquén), Salud de Neuquén confirmó tres casos de intoxicación por cocaína adulterada, con dos muertes.

"Los tres son varones de Neuquén Capital, los fallecidos tenían 23 y 53 años, mientras que el paciente en terapia intensiva tiene 29 años", informó Trapassi a LM Neuquén.

Además, indicó que las fechas de los fallecimientos fueron el miércoles 10 y el domingo 14 de diciembre, a pocos días de las fiestas de fin de año.

Hospital Castro rendon (2) El sistema de Salud Pública alertó sobre la circulación de cocaína presuntamente adulterada en Neuquén capital y la zona. Claudio Espinoza

Recomendaciones y precauciones

El fenómeno lógicamente sorprendió a las autoridades provinciales de salud, que ante la extrañeza por cuadros agravados por consumo de cocaína activaron el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) sobre nuevas sustancias de consumo psicoactivas. Este sistema, con alcance a nivel nacional, incluye las investigaciones interinstitucionales para determinar el origen y la composición de la sustancia que habría causado estas intoxicaciones en la zona.

En este sentido, Trapassi aseguró que están en plena investigación sobre los casos, "intentando rearmar y reconstruir las historias de intoxicación".

Como el paciente que permanece internado en terapia intensiva del Castro Rendón, es un caso crítico y de extrema urgencia, permanecerá en el hospital de máxima complejidad de la provincia. En tanto, otros casos con menor complejidad podrían ser atendidos en otros centros de salud.

En cuanto a las recomendaciones, Trapassi especificó que si bien sugieren siempre el no consumo de cocaína, sabiendo que existe el consumo estar atentos y ante la más mínima duda consultar: "que nadie deje de consultar de un efecto que le haya provocado el consumo de cocaína, sobretodo si difiere a lo que ha sentido en su consumo habitual, porque los usuarios conocen los efectos que siente, si algo se sale de lo común".

En el comunicado urgente publicado por las autoridades, señalaron que quienes padecen consumos problemáticos pueden acercarse a cualquier guardia de hospital, centro de salud o unidad de salud mental. "Allí son escuchados, atendidos y acompañados por profesionales médicos y de salud mental que están capacitados para ayudar de manera confidencial y sin prejuicios", subrayaron.

También está habilitada la línea 299 535 8191, Salud mental te escucha; o se puede llamar a la Línea 141 de Sedronar. El bienestar de los ciudadanos es prioridad para el Sistema de Salud.