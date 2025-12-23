El intendente de Vista Alegre también vetó la ordenanza de suba de sueldos

Los concejales habían aprobado un incremento para la planta política en medio de la polémica por la suba de sueldos de Junín de los Andes. En ambas localidades se vetó la ordenanza.

Después del escándalo por la aprobación y posterior veto de una ordenanza que incrementaba los sueldos del intendente y funcionarios de Junín de los Andes , el jefe comunal de Vista Alegre decidió actuar en la misma línea y también vetó una iniciativa del Concejo Deliberante de esa localidad, que apuntaba a otorgar una suba del 25% a la planta política de ese Municipio.

En una sesión ordinaria, los concejales de Vista Alegre habían aprobado por unanimidad una ordenanza que habilitaba al Municipio a otorgar un incremento para todos los cargos de conducción del Poder Ejecutivo Municipal. Esto implica directores, subsecretarios, secretarios y el propio intendente. Aunque inicialmente se calculó la suba en un 40%, desde el gobierno local aclararon que se trataba de un ajuste del 25% y que la norma recibió el veto del intendente, José Asaad.

"El intendente de Vista Alegre, José Asaad vetó la Ordenanza 1149/25, que disponía un incremento del 25% en las remuneraciones de concejales, funcionarios y del propio jefe comunal", señalaron desde el Municipio a través de un comunicado oficial.

José Asaad Vista Alegre.jpg

"Se trata de otra decisión política que va en línea con el pedido de austeridad que sostiene la gestión del gobernador Rolando Figueroa. Además, busca reforzar un mensaje de responsabilidad fiscal y priorizar las demandas urgentes de la comunidad", agregaron.

Junín de los Andes: la marcha atrás tras el reclamo de Figueroa

El viernes pasado, los concejales de Junín de los Andes habían aprobado por unanimidad un proyecto de ordenanza para otorgar un adicional de "Función Política" al intendente, vice intendente y funcionarios del Municipio, con el objetivo de retener talentos en el Ejecutivo local y equiparar los sueldos de la planta política con los que cobraban los municipales de planta permanente.

Sin embargo, la medida despertó el enojo del gobernador de la provincia, Rolando Figueroa, que utilizó un acto público en la localidad cordillerana para criticar la medida y solicitar al intendente Luis Madueño que dé marcha atrás con los incrementos. "La provincia de Neuquén envía cada mes una asistencia financiera de 500 millones de pesos para que la Municipalidad pueda hacer frente al pago de salarios (...) que se aumenten los sueldos 80% los políticos, la verdad que no corresponde", afirmó.

luis madueño y Rolando Figueroa

Madueño habló también del tenso momento que vivió con el gobernador Rolando Figueroa, en una actitud que se leyó como "un reto frente al público" durante un acto. "Se vive muy feo, que te filme la gente que está presente, que te reten porque eso fue lo que interpretó la gente. Habrán modos, pero entiendo que no fue mala intención conmigo", afirmó.

Y agregó: "Asumí mi error y después hablamos. Rolando, cuando hay algo que no le gusta lo manifiesta y después me felicitó por la decisión de haber vetado la ordenanza".

Vista Alegre y un ejemplo que se imitó

Pese a que el intendente de Junín vetó la ordenanza e incluso reconoció públicamente que había cometido un error al no saber interpretar el contexto macroeconómico, la señal de austeridad que trató de mostrar Figueroa no caló en todas las administraciones municipales.

Así, se supo que el Concejo Deliberante de Vista Alegre había aprobado un incremento salarial para la planta política, pese a la tensión que se había generado en Junín de los Andes por una iniciativa similar. Tras la difusión del video de Figueroa y el veto de Junín, el intendente de Vista Alegre actuó de la misma manera.

Según pudo saber LM Neuquén, Asaad no recibió ningún llamado de atención por parte del gobernador. Pese a que no tuvieron comunicación tras la aprobación de la ordenanza, el intendente decidió actuar, de todos modos, en sintonía con lo que el mandatario provincial había solicitado para Junín.

ASAAD FIGUEROA VISTA ALEGRE.jpg

"La medida sostiene continuar con una administración prudente de los recursos públicos, entendiendo que el contexto económico actual obliga a fijar prioridades", señalaron desde el Municipio. Y agregaron: "En ese sentido, desde del Ejecutivo consideraron que hoy los esfuerzos deben estar puestos en dar respuesta a las obras y servicios que reclama la población, postergando la discusión salarial para un momento en el que las cuentas municipales lo permitan".

"La ordenanza vetada imponía un incremento del 25% en las remuneraciones correspondientes a concejales, secretarios, directores e intendencia, medidas que habían generado distintas interpretaciones y comunicados públicos en las últimas horas", afirmaron en el comunicado oficial.

PJ figueroa José Asaad.webp

"La decisión del Intendente tiene como objetivo principal preservar la transparencia, la armonía institucional, evitando confusiones o controversias que puedan afectar el normal funcionamiento del gobierno local", agregaron. “De esta manera reafirmamos el compromiso de la gestión municipal con la prudencia administrativa, el respeto por las instituciones y el bienestar general”, cerraron.

El jefe comunal, José Luis Asaad, asumió en 2023 por el Frente Neuquinizate y viene de imponerse electoralmente a La Libertad Avanza en el plano local. Sin embargo, más alLá de las justificaciones o las distancias salariales que pueda haber entre los municipios, hay un discurso dominante, tanto a nivel nacional como provincial, que apunta a reducir el gasto político y mostrar gestos de austeridad Y en una localidad con fuerte dependencia del acompañamiento provincial se avanza en sentido contrario.