Otro aumento de sueldo a funcionarios y un intendente neuquino en la previa a la Navidad

Tras el escándalo en Junín de los Andes, ahora otro pueblo neuquino aprobó por unanimidad un aumento que rondaría del 40%.

Cuando parecía que el cierre del año traía un mensaje firme de austeridad hacia la política neuquina , una nueva sorpresa volvió a generar la polémica en la previa a la Navidad . Esta vez no fue Junín de los Andes, sino Vista Alegre , una localidad pequeña, históricamente dependiente de fondos provinciales , donde el Concejo Deliberante aprobó un aumento de sueldo para los cargos de conducción del municipio.

El antecedente inmediato fue el fuerte rechazo social que generó en Junín de los Andes la ordenanza que habilitaba un aumento cercano al 80% en las dietas del intendente Luis Madueño y los concejales .

El impacto político fue tal que incluso el gobernador Rolando Figueroa salió a marcar posición. Sin intervenir formalmente en la autonomía municipal, pero con el peso del poder político y cultural del momento, recomendó públicamente dar marcha atrás con ese tipo de decisiones en un contexto de ajuste y recorte del gasto político .

Vista Alegre Norte.jpg Vista Alegre es un pueblo megadisperso y rural a 20 kilómetros al Norte de Neuquén capital por la Ruta 7.

La señal no fue al pasar y parece que fue escuchada, en un clima social donde la reducción de “privilegios” de la política encuentra amplio consenso, la sugerencia del gobernador funcionó como un límite implícito. Horas después, el propio Madueño anunció que vetaría la ordenanza, intentando descomprimir una situación que había escalado más allá de lo institucional.

Aumento de sueldo a funcionarios: cómo se aprobó

Sin embargo, cuando el mensaje parecía haber sido entendido, Vista Alegre hizo un movimiento legislativo antes de fin de año, como suele suceder en estos casos, casi para pasar inadvertido.

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la ordenanza 1129/2025, durante la sesión ordinaria que consta en el Acta 1068, mediante la cual se habilita un incremento salarial(de alrededor del 40%) para todos los cargos de conducción del Poder Ejecutivo Municipal. Esto implica directores, subsecretarios, secretarios y el propio intendente.

ASAAD FIGUEROA VISTA ALEGRE.jpg El gobernador Rolando Figueroa junto al intendente de Vista Alegre, José Asaad.

El dato no pasa desapercibido en este clima de austeridad, ya que El jefe comunal, José Luis Asaad, asumió en 2023 por el Frente Neuquinizate y viene de imponerse electoralmente a La Libertad Avanza en el plano local.

Sin embargo, más alá de las justificaciones o las distancias salariales que pueda haber entre los municipios, hay un discurso dominante, tanto a nivel nacional como provincial, que apunta a reducir el gasto político y mostrar gestos de austeridad Y en una localidad con fuerte dependencia del acompañamiento provincial se avanza en sentido contrario.

La aprobación unánime del aumento suma otro elemento que es que no hubo disidencias ni matices en el Concejo Deliberante, lo que implica la idea de una dirigencia política local desconectada del humor social que en la previa al cierre de año. En especial en un contexto donde los municipios reclaman asistencia financiera y la Provincia insiste en ordenar cuentas y priorizar recursos.

¿Lo vetará el intendente José Asaad?

Así, la Navidad política en Neuquén repite algunos patrones de conducta con aumentos de sueldos votados en silencio institucional, reacciones sociales inmediatas y un gobernador que, sin intervenir formalmente, empieza a marcar los límites del “nuevo clima de época”.

Resta saber si, como ocurrió en Junín de los Andes, en Vista Alegre habrá marcha atrás o si la ordenanza quedará firme, algo que puede profundizar un conflicto que parece lejos de apagarse.