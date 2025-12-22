Enojo de Figueroa con el aumento en los sueldos que se otorgó el intendente y los concejales de Junín de los Andes

Se incrementaron los haberes en un 80 por ciento. Esto generó malestar en el gobierno de la provincia, que viene aportando fondos a la ciudad destinados a obras.

Desde el gobierno de Rolando Figueroa se criticó el aumento salarial que se otorgó el intendente de Junín de los Andes.

El Concejo Deliberante de Junín de los Andes aprobó el viernes pasado una polémica ordenanza que incrementa en 80% el sueldo del intendente , el viceintendente, concejales y funcionarios de la Municipalidad, lo que generó enojo en el gobierno de Rolando Figueroa .

Según fuentes del Ejecutivo neuquino , la medida cayó muy mal puertas adentro del Gobierno, dado que a la ciudad se la viene asistiendo con aportes importantes para obras básicas, necesarias y solicitadas por la comunidad.

“La provincia viene haciendo, mostrando y aplicando un plan de austeridad, eliminando gastos de la política, bajando un ochenta por ciento la planta política, eliminando gastos innecesarios, contratos y designaciones que antes eran estaban de más, como así también otros privilegios, celulares y camionetas”, se advirtió.

Lo que trascendió es que desde el Gobierno se comunicaron con el intendente Luis Madueño para manifestarle el “enojo muy grande” que existe por esta situación, y que para este tipo de gastos la provincia no va a enviar recursos.

“Tiene que ver con todo el discurso que venimos llevando adelante, donde se ha firmado un pacto de gobernanza con los intendentes que adhieren a esta política de austeridad”, se indicó desde el gobierno provincial.

Rolando Figueroa- acto- Junín de los Andes- DÍA DE LA BANDERA-4.jpg

El intendente defendió su aumento

Pese a las críticas que se originaron en el momento mismo en que se conoció la medida, el propio jefe comunal, Luis Madueño, defendió la iniciativa porque la considera una herramienta para retener personal técnico calificado y que se propuso recién después de dos años de ordenar las cuentas locales.

A través de una sesión extraordinaria, los siete concejales que integran el cuerpo legislativo brindaron su apoyo unánime a la creación del adicional denominado “Función Política”. Esta medida no solo beneficia al intendente Luis Ariel Madueño, sino que alcanza también a viceintendentes, concejales, jueces de faltas y al resto de la planta política del Poder Ejecutivo local.

La normativa establece un incremento del 80% sobre el sueldo básico de los cargos de planta política. En términos nominales, este ajuste representa un notable incremento para el bolsillo del jefe comunal: el salario mensual de Madueño percibirá una suba cercana a los 3 millones de pesos. Desde el Ejecutivo municipal, aclararon que el proyecto no constituye un aumento, sino una “recomposición salarial”.

concejales junin de los andes

Los argumentos del oficialismo

Los fundamentos que acompañaron el proyecto de ordenanza buscaron justificar la medida mediante la necesidad de un reordenamiento administrativo. Según el documento oficial, la iniciativa “tiene por objeto reestablecer el principio de jerarquía institucional y equidad salarial entre la planta política de la Municipalidad de Junín de los Andes”. El texto argumentativo advirtió que, previo a esta aprobación, los ingresos de los funcionarios —incluso de aquellos con dedicación exclusiva y bloqueo de título— resultaban inferiores a los sueldos percibidos por agentes administrativos con menores niveles de responsabilidad.

Bajo esta lógica, el gobierno local consideró que la situación previa vulneraba el artículo 35 de la Carta Orgánica municipal, el cual estipula la existencia de una relación jerárquica clara. Además, señalaron que la falta de salarios competitivos “impide la atracción y retención de perfiles técnicos e idóneos para la administración pública”. La nueva estructura busca corregir lo que calificaron como una “inequidad” histórica al tomar como referencia las escalas salariales de otras localidades de la provincia.

Durante la sesión se expusieron datos comparativos con otras localidades del interior de la provincia. En el debate se presentaron cifras sobre los salarios de San Martín de los Andes, donde el intendente percibe un neto de once millones de pesos y los concejales un promedio de cuatro millones, mientras que en Villa La Angostura los ediles cobrarían unos cinco millones de pesos mensuales.