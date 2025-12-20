Estafa con planes sociales en Neuquén: qué dijo Rolando Figueroa sobre las condenas

El gobernador de la provincia se refirió a la causa y opinó sobre las condenas que recibieron los ex funcionarios provinciales por el desvío de fondos públicos. Los detalles.

A una semana de que se conociera el veredicto por la causa de estafa con planes sociales del Ministerio de Desarrollo Social de Neuquén, el gobernador de la provincia, Rolando Figueroa se refirió al proceso judicial y consideró que la condena de la Justicia de Neuquén fue el “hito del año“. Aunque todavía no fue confirmado, ee posible que la Fiscalía avance con una segunda parte del juicio, ya que continúa la investigación sobre otros actores involucrados en una maniobra similar pero con otro tipo de planes sociales.

El pasado 11de diciembre, el tribunal conformado por los jueces Juan Manuel Kees, Juan Guaita y Luciano Hermosilla dio a conocer el veredicto tras un extenso proceso de audiencias en un juicio público que se desarrolló durante más de dos meses y con un gran número de testigos.

En total, doce ex funcionarios provinciales de distintas jerarquías, desde el ministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca, el director de Planes Sociales, Ricardo Soiza, hasta empleados administrativos y asesores legales recibieron distintas penas tras ser considerados culpables de haber desviado fondos del Estado para el financiamiento de campañas políticas.

SFP Finaliza juicio por Estafa Planes Sociales (37) Sebastián Fariña Petersen

Ocho de ellos fueron condenados con penas de prisión efectiva, mientras que los cuatro restantes cumplirán penas de ejecución condicional. A todos, en menor o mayor grado, se les comprobó que perjudicaron al Estado provincial en más de 1200 millones de pesos, con dinero que tenían que haber cobrado (en parte) desocupados de la provincia.

La opinión del gobernador

En su campaña a la gobernación en 2023, Figueroa ya había apuntado sobre las denuncias por las estafas con planes de sociales en el Ministerio de Desarrollo Social. Esta semana, y tras conocerse el veredicto de la Justicia, se refirió al tema en una entrevista radial.

“Fue un hito del año, que quienes robaron la plata de los pobres tengan cárcel efectiva”, sostuvo el gobernador y subrayó que “la Justicia tiene que ser independiente, pero quien las hace, las paga. Es muy simple”.

Jueces planes sociales Los jueces del juicio de estafa con planes sociales, Juan Manuel Kees, Luciano Hermosilla y Juan Guaita. Adriano Calalesina

“Se terminó la impunidad. Los juicios continúan y eso es una señal clara de que en esta provincia las cosas cambiaron”, concluyó el gobernador, que fue impulsor de la tolerancia cero a los hechos de corrupción.

En ese sentido, se supo que la Fiscalía de la Provincia de Neuquén adelantó que apelará en busca de que (una instancia judicial superior) contemple la figura de la asociación ilícita, lo que implica una expectativa de penas más severas.

A su vez, se espera que la Justicia profundice su investigación sobre el desvío de fondos durante la gestión anterior. . "Nosotros tenemos iniciadas estas investigaciones cuando terminemos este proceso, vamos a terminar de analizar lo que se denominó Planes Sociales 2, a ver si tenemos los mismos elementos que teníamos aquí como para avanzar; porque son planes sociales distintos que fueron manejados de manera distinta”, sostuvo el fiscal Pablo Vignaroli.

Pese a que el propio Figueroa había expresado su sospecha sobre una posible complicidad o connivencia de empleados de jerarquía del Banco Provincia de Neuquén, desde la Fiscalía aclararon que aquellas personas que fueron nombradas durante el juicio y que no fueron juzgadas no serán investigadas de nuevo, ya que el Ministerio Público investigó pero no encontró pruebas suficientes para acusarlos formalmente.

SFP Finaliza juicio por Estafa Planes Sociales (24) Sebastián Fariña Petersen

Y agregó que no corresponde interrogar sobre personas que no forman parte de la acusación. “No vamos a ir a preguntarle a un testigo respecto de una persona que no está imputada, ya lo preguntamos antes, cuando hicimos la investigación, y no nos dieron elementos para avanzar”, dijo.

Las penas para los 12 condenados

Abel Di Luca, exministro de Desarrollo Social. 5 años de prisión efectiva e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

Tomás Siegenthaler, excoordinador provincial. 5 años de prisión efectiva e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

Ricardo Soiza, exdirector de Planes Sociales. 5 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

Marcos Osuna, jefe de Departamento de informática. 4 años de prisión efectiva e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

Pablo Néstor Sanz, exdirector de Fiscalizaciones. 4 años y 6 meses de prisión efectiva e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

Julieta Oviedo, exdirectora de Tesorería. 3 años y seis meses e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

SFP Finaliza juicio por Estafa Planes Sociales (20) Sebastián Fariña Petersen

Luis Gallo, exdirector de Finanzas. 3 años y seis meses de prisión efectiva e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

Alfredo Cury. 3 años y seis meses de prisión efectiva e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

Laura Reznik, exdirectora de Finanzas. 3 años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y pautas de conducta.

Valeria Honorio. 3 años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y pautas de conducta.

Isabel Montoya. 3 años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y pautas de conducta.

Emanuel Victoria. 3 años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y pautas de conducta.