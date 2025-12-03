Estafa con planes sociales en Neuquén: qué penas pidieron para los ex funcionarios y empleados

La fiscalía ratificó duras penas de prisión para los 12 condenados. La defensa se espera que pida el mínimo que son dos años y medio en suspenso.

El juicio por la estafa de planes sociales en Neuquén llega a su fin

En la etapa de cesura del histórico juicio por la estafa con planes sociales del Estado provincial, la fiscalía pidió penas de prisión efectiva que van de los 3 a los 6 años para los doce condenados por administración fraudulenta agravada por ser cometida contra la administración pública de la provincia de Neuquén .

La defensa, en cambio, se espera que en la audiencia de este jueves pida para todos el mínimo legal en estos casos, que es de dos años y medio de prisión en suspenso. Eran pedidos que ya estaban en carpeta, en esta etapa final del juicio, donde se evalúan las atenuantes, o la "extensión del daño" que ocasionaron los responsables del delito. Solo la defensora pública Carolina Johansen pudo iniciar un alegato.

El tribunal, compuesto por Juan Manuel Kees, Luciano Hermosilla y Juan Guaita , deberá resolver en los próximos días qué pena impondrá a cada uno de los involucrados.

La fiscalía solicitó la pena más alta para los siete condenados como coautores del fraude, todos exfuncionarios del exministerio de Desarrollo Social y de la administración provincial.

Juicio - Estafa - Planes Sociales (1) Todos los abogados defensores y de la defensa pública de la causa de estafa con planes sociales. Claudio Espinoza

El exministro Abel Di Luca, con 6 años, Tomás Siegenthaler, excoordinador provincial de Administración, también 6 años y Ricardo Soiza, exdirector de Planes Sociales, con 6 años de prisión efectiva.

En tanto que Luis Gallo, exdirector de Finanzas, la fiscalía pidió 5 años y seis meses, y Pablo Sanz con la misma pena. Laura Reznik, exdirectora de Finanzas, 5 años, Julieta Oviedo, exdirectora de Tesorería, con 5 años.

En tanto que como partícipes primarios, las penas solicitadas por el Ministerio Público Fiscal pidió penas de 3 a 4,8 años y las penas fueron menores. Marcos Osuna, 4 años y ocho meses, Alfredo Cury, con 4 años e igual pena para Isabel Montoya. Por último, Valeria Honorio, 3 años y ocho meses, y Emanuel Victoria Contreras, con 3 años y seis meses.

Además, el fiscal jefe Pablo Vignaroli solicitó la inhabilitación especial perpetua para asumir cargos públicos, accesorias legales y costas del proceso para todos los condenados, como así también el decomiso de bienes registrales.

La maniobra defraudatoria, que consistió en la administración y cobro indebido de asignaciones sociales, se cometió entre septiembre de 2020 y julio de 2022, afectando al erario público por un monto histórico de $153.377.900.

Juicio - Estafa - Planes Sociales (16) Juan Manuel Kees, el presidneet del Tribunal se tomará unos días para dar a concoer el veredicto. Claudio Espinoza

Durante la audiencia también se escucharon las explicaciones de algunos acusados que pidieron la palabra. Uno de ellos pidió disculpas, mientras que el resto dio sus respectivos versiones respecto de los delitos que se probaron en su contra.

Mañana será el turno de las defensas y luego, el tribunal se tomará el plazo ordinario para comunicar su decisión final, la cual deberá moverse en el rango establecido por los pedidos de la fiscalía (penas de cumplimiento efectivo) y las solicitudes que realicen las defensas, posiblemente condenas de ejecución condicional.

Las estafas se lograron mediante el uso de tarjetas de débito de beneficiarios de programas sociales, a quienes se les retenía el plástico. Una fracción del subsidio se destinaba al beneficiario (en algunos casos, alrededor de 49 mil pesos), y el resto se dirigía, según la teoría fiscal, a referentes políticos del Movimiento Popular Neuquino (MPN).

La palabra de Alfredo Cury: “No me siento culpable”

En su breve exposición ante el tribunal, Cury expresó que “nunca negué la situación y la reconoció y hasta devolví el dinero de los cheques. Es digna, humillante y desagradable lo que se hizo con mi persona. No me siento culpable, así que no voy a agachar la cabeza”.

La defensa de todos los imputados insistió en que corresponde aplicar la pena mínima y en suspenso, argumentando que no representan riesgo procesal y que colaboraron con el proceso.

El tribunal quedó en condiciones de dictar sentencia en los próximos días, en un caso que se convirtió en uno de los expedientes por corrupción más relevantes de los últimos años en la provincia.