Neuquén Emprende tuvo una convocatoria multitudinaria y un cierre que deslumbró

El Parque Jaime de Nevares fue escenario de ferias, gastronomía y espectáculos que consolidaron la agenda de Capital Navideña.

La edición Navidad de Neuquén Emprende reunió a más de 90.000 personas durante dos noches en el Parque Jaime de Nevares , en un fin de semana que incluyó el espectáculo aéreo de Eleve y el cierre de la feria junto a Confluencia de Sabores, en el contexto de la amplia agenda de Neuquén Capital Navideña, que desarrolló múltiples actividades y continuará con nuevas propuestas.

El intendente de la ciudad, Mariano Gaido, señaló que “Capital Navideña se ha ganado el corazón de los neuquinos” y destacó que, durante estos días, Neuquén se transformó en “una ciudad turística que recibe personas de distintas localidades”.

En ese sentido, remarcó que la propuesta permitió “incrementar las ventas” y valoró el rol de la gastronomía, de Confluencia de Sabores y de Neuquén Emprende, al tiempo que afirmó que la llegada del espectáculo Eleve “iba a ser una sorpresa realmente espectacular”.

Neuquén emprende edición navidad cierre (1) Omar Novoa

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, expresó que desde el municipio vivieron el fin de semana “muy emocionados” y detalló que la feria navideña contó con “alrededor de 180 emprendedores y emprendedoras” y “cerca de 30 espacios gastronómicos”.

Subrayó que, aunque la edición Navidad de Neuquén Emprende llegó a su cierre, “lo más importante todavía estaba por ocurrir”. En ese marco, confirmó que Neuquén Capital Navideña continuará y anunció que, por decisión del intendente, la edición del año próximo comenzará el 1 de noviembre.

El presidente de CALF, Marcelo Severini, valoró la convocatoria y señaló que “es un evento totalmente gratuito, de nivel internacional como es Eleve”, y remarcó que el acompañamiento institucional apuntó a mejorar la calidad de vida de quienes participaron.

Indicó además que la propuesta tuvo alcance regional, con presencia de público de distintas localidades del Alto Valle, y sostuvo que Neuquén Capital Navideña “se va a transformar el año que viene en uno de los mejores eventos que se pueden ver en el país”.

En el marco de Neuquén Capital Navideña, durante los días previos y el fin de semana se desarrollaron múltiples actividades que ampliaron la convocatoria y el alcance de la propuesta.

Entre ellas se incluyeron el concurso de dibujos “Navidad en Familia”, con amplia participación de niñas y niños; la Misa Criolla, con artistas y coros de la región; el recorrido de autos antiguos acompañado por Papá Noel sobre la avenida Argentina; y la Carrera Navidad Kids, que reunió a miles de familias en el centro de la ciudad.

Neuquén emprende edición navidad cierre (2) Omar Novoa

En paralelo, el Parque Jaime de Nevares fue sede de la edición Navidad de Neuquén Emprende junto a Confluencia de Sabores, con ferias, propuestas gastronómicas y espectáculos artísticos.

Un cierre memorable: mirá todas las fotos

El cierre de la edición Navidad de Neuquén Emprende tuvo como momento central el espectáculo aéreo de la compañía Eleve Danza, una puesta en escena de gran escala que combinó música, tecnología y despliegue artístico en altura.

La agenda de Neuquén Capital Navideña continuará el lunes con el Pesebre Viviente en el arbolito de Navidad, con la participación de representantes de distintos cultos, dando continuidad a una programación que posicionó a la ciudad como punto de encuentro regional durante las fiestas.

Neuquén emprende edición navidad Eleve (4) Omar Novoa

Neuquén emprende edición navidad Eleve (3) Omar Novoa

Neuquén emprende edición navidad cierre (3) Omar Novoa

Neuquén emprende edición navidad Eleve (2) Omar Novoa

Neuquén emprende edición navidad Eleve (1) Omar Novoa