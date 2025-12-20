En 23 fotos, asi celebró Rincón de los Sauces sus 54 años

Durante su discurso, la intendenta Norma Sepulveda reafirmó la importancia de una Rincón ordenada, planificada, con la educación como eje.

Este sábado, en el Polideportivo Municipal, se realizó el acto protocolar por el 54° aniversario de la ciudad de Rincón de los Sauces . La actividad fue encabezada por la intendenta Norma Sepúlveda y el gobernador Rolando Figueroa .

Además, participaron el secretario general del Sindicato de Petroleros Privados, Marcelo Rucci; la senadora nacional Julieta Corroza; las diputadas provinciales Daniela Rucci y Paola Cabeza, junto a ministros provinciales, autoridades municipales y del poder judicial, representantes de empresas, concejales y vecinos.

Durante su discurso, Norma Sepulveda destacó el crecimiento de la ciudad y reafirmó la importancia de una Rincón ordenada, planificada, con la educación como eje y con un Estado presente.

A su turno, el gobernador subrayó los avances en infraestructura vial, educativa y sanitaria, resaltando la pavimentación de la Ruta 5, los proyectos del puente sobre el arroyo Carranza, el avance sobre la Ruta 6, las obras educativas y la puesta en marcha del hospital local.

Acto Aniversario Rincon de los Sauces (16)

Por su parte, el secretario general de Petroleros Privados, Marcelo Rucci, destacó el trabajo conjunto entre el sindicato, el gobierno provincial y el municipio, reafirmando el compromiso de seguir acompañando el crecimiento de Rincón de los Sauces.

En el marco del acto se firmaron convenios con las empresas Pluspetrol, Chevron y Tecpetrol para el financiamiento de obras vinculadas al acceso al agua potable, y un convenio con YPF para la cesión de tierras destinadas a la construcción de un Salón de Usos Múltiples para la EPET N.º 16.

Acto Aniversario Rincon de los Sauces (26)

El aniversario de Rincón de los Sauces en fotos

Acto Aniversario Rincon de los Sauces (2)

Acto Aniversario Rincon de los Sauces (3)

Acto Aniversario Rincon de los Sauces (4)

Acto Aniversario Rincon de los Sauces (6)

Acto Aniversario Rincon de los Sauces (7)

Acto Aniversario Rincon de los Sauces (10)

Acto Aniversario Rincon de los Sauces (11)

Acto Aniversario Rincon de los Sauces (12)

Acto Aniversario Rincon de los Sauces (13)

Acto Aniversario Rincon de los Sauces (14)

Acto Aniversario Rincon de los Sauces (17)

Acto Aniversario Rincon de los Sauces (19)

Acto Aniversario Rincon de los Sauces (20)

Acto Aniversario Rincon de los Sauces (21)

Acto Aniversario Rincon de los Sauces (23)

Acto Aniversario Rincon de los Sauces (24)

Acto Aniversario Rincon de los Sauces (25)

Acto Aniversario Rincon de los Sauces (27)

Acto Aniversario Rincon de los Sauces (30)

Acto Aniversario Rincon de los Sauces (32)