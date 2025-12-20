Las 4 prendas que no te pueden faltar esta temporada de verano: vuelve un pantalón vintage

En este artículo, te contamos cuáles son las 4 prendas que no te pueden faltar esta temporada de verano .

La moda de una nueva temporada primavera/verano irrumpe con fuerza de cara a los últimos días de 2025. En este artículo, te contamos cuáles son aquellas cuatro prendas que no te pueden faltar.

Según diversos sitios especializados, en la temporada de verano sobresaldrán algunas características como la elegancia, la comodidad y un cierto aire futurista. Asimismo, apuntan que las tendencias en la moda incluirán prendas cómodas, livianas y versátiles.

Vestidos camiseros.

Prendas de lino.

Bermudas.

Pantalones frescos.

En relación a los vestidos camiseros, cabe resaltar que se tratan de prendas básicas e indispensables. Uno de sus aspectos más destacados es su versatilidad. Son cómodos y frescos, y se presentan en versiones lisas y estampadas. Se pueden llevar sueltos o combinarse con cinturón para definir la cintura. Además, basta con cambiar los accesorios para pasar de un look casual a uno más elegante para la noche.

Respecto de las prendas de lino, es importante subrayar que estas permiten que el aire circule a través del tejido. Ello garantiza frescura, ligereza y comodidad. También pueden absorber la humedad, evitando la sudoración y esa incómoda sensación de tener la ropa empapada. No es todo, sino que, al tratarse de una fibra natural y biodegradable, se convierte en una alternativa más ecológica en comparación con otros materiales sintéticos. Así, prendas como los tops minimalistas o las blusas sueltas aportan un aire fresco, ideal para los días más calurosos. Y combinan con todo: desde pantalones anchos hasta bermudas o faldas.

No hay dudas que las bermudas de mujer, gracias a su longitud, se ajustan a contextos más formales que otro tipo de prendas. Son muy populares en temporadas de altas temperaturas. Se presentan en materiales como el denim, el lino o el algodón. Son recomendables para looks casuales y urbanos. Y son combinables con chatitas, zapatillas o tacones bajos. El sitio especializado Sumissura aporta algunos tips para los accesorios que pueden usarse con las bermudas:

Cinturones: marcan la cintura para una silueta más definida.

Sombreros: se puede añadir un sombrero de verano para un look playero o un fedora para un chic urbano.

Joyería: minimalista para un look limpio, piezas llamativas para un estilo audaz.

26a130584a1546586a47616810200dd6.jpg Las 4 prendas que no te pueden faltar esta temporada primavera/verano son los vestidos camiseros; prendas de lino; las bermudas y los pantalones frescos.

En cuanto a los pantalones frescos, bien pueden combinarse con tops de lino o blusas sueltas. Se trata de una prenda muy elegida por aquellas mujeres que buscan un look relajado para el trabajo. Los pantalones frescos de cortes holgados se adaptan a todas las ocasiones. Los sitios especializados en moda afirman que un buen pantalón largo de verano es aquel que cumple con dos requisitos claves: estar fabricado con un tejido ligero que aporte frescura y contar con una estructura ancha que no apriete ni genere calor.