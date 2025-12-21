Horóscopo: qué dicen los signos para este domingo 21 de diciembre
Signo por signo, las predicciones astrales para el amor, el trabajo y la salud en esta jornada. Lee el horóscopo acá.
El domingo 21 de diciembre el horóscopo se rige por el Sol que entra en Capricornio, marcando el Solsticio. La energía general se vuelve seria, disciplinada y enfocada en metas a largo plazo.
Es un punto de inflexión donde se anima a la realización práctica, la planificación de la carrera y la construcción de estructuras sólidas para el futuro. Deja de lado las distracciones y céntrate en el compromiso con tus ambiciones.
Horóscopo del domingo 21 de diciembre
Aries (21 de marzo - 20 de abril)
Este Solsticio ilumina tu décima casa de la carrera y el estatus público. Es un tiempo para establecer objetivos profesionales serios. Tus acciones de ahora en adelante definirán tu reputación durante el próximo año. ¡Esfuérzate por el reconocimiento!
Tauro (20 abril - 20 mayo)
El Sol brilla en tu novena casa de la aventura, la educación superior y la filosofía. Se abre un ciclo para planificar viajes lejanos, iniciar estudios o sumergirte en una nueva visión del mundo. Busca conocimiento que expanda tu mente.
Géminis (21 mayo - 20 junio)
La energía se centra en tu octava casa de la intimidad, deudas e inversiones. Es un momento para manejar temas financieros complejos (impuestos, herencias) y para profundizar la conexión emocional en tus relaciones más cercanas, dejando atrás lo que ya no sirve.
Cáncer (21 junio - 22 julio)
El Solsticio pone el foco en tu séptima casa de las asociaciones y el matrimonio. Este ciclo trata de tus relaciones uno a uno. Es un excelente período para formalizar acuerdos, comprometerte más con tu pareja o atraer a un socio de negocios importante.
Leo (23 julio - 22 agosto)
La atención se dirige a tu sexta casa de la salud, el bienestar y el trabajo diario. Es un momento perfecto para reestructurar tus hábitos, iniciar dietas, organizar tu espacio de trabajo y volverte más eficiente. Tu bienestar físico y mental es la prioridad.
Virgo (23 agosto - 22 septiembre)
Este evento ilumina tu quinta casa de la expresión personal, el romance y los hijos. El enfoque está en el placer, la autoexpresión creativa y disfrutar de la vida. Atrévete a brillar y a poner tu corazón en lo que haces.
Libra (23 septiembre - 22 octubre)
El Sol entra en tu cuarta casa del hogar, la familia y las bases emocionales. Es un ciclo para concentrarte en asuntos domésticos, reparaciones o pasar tiempo con tu familia. Busca construir una base segura y estable donde te sientas nutrido.
Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)
La energía se centra en tu tercera casa de la comunicación, viajes cortos y hermanos. Es un buen momento para aprender una nueva habilidad, escribir o mejorar tus habilidades comunicativas. Estarás más ocupado interactuando con tu entorno inmediato.
Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)
El Sol en Capricornio se instala en tu segunda casa del dinero y los valores personales. Es hora de ser realista sobre tu presupuesto, buscar estabilidad financiera y reconocer tu propio valor. Las decisiones prácticas sobre ingresos son clave.
Capricornio (22 diciembre - 19 enero)
¡Feliz Solsticio y Temporada, Capricornio! El Sol entra en tu primera casa del yo. Te sentirás renovado, lleno de energía y con un enfoque láser en tus metas personales. Es el momento de iniciar nuevos proyectos y redefinir tu imagen.
Acuario (20 enero - 18 febrero)
La energía se mueve hacia tu duodécima casa de la espiritualidad, el subconsciente y el aislamiento. Es un ciclo de reflexión, descanso y curación. Dedica tiempo a solas. Libérate de viejas ataduras antes de que comience tu cumpleaños.
Piscis (19 febrero - 20 marzo)
Este evento ilumina tu undécima casa de los grupos, amistades y esperanzas. Tu enfoque estará en las colaboraciones, el networking y la planificación de tus sueños a largo plazo. La ayuda y el apoyo llegan a través de tus amigos y comunidad.
