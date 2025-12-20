Los concejales de Junín de los Andes aprobaron el proyecto del intendente para aumentarse el sueldo en un 80%

La ordenanza crea el adicional de “Función Política”, con un pago remunerativo para el intendente, vice, concejales y funcionarios. Pese a las críticas, consideraron que es la forma de retener personal capacitado en la Municipalidad.

El Concejo Deliberante de Junín de los Andes aprobó este viernes una polémica ordenanza que incrementa en 80% el sueldo del intendente , el viceintendente, concejales y funcionarios de la Municipalidad. Pese a que la propuesta cosechó críticas, el propio jefe comunal, Luis Madueño, defendió la iniciativa porque la considera una herramienta para retener personal técnico calificado y que se propuso recién después de dos años de ordenar las cuentas locales.

A través de una sesión extraordinaria, los siete concejales que integran el cuerpo legislativo brindaron su apoyo unánime a la creación del adicional denominado “Función Política”. Esta medida no solo beneficia al intendente Luis Ariel Madueño, sino que alcanza también a viceintendentes, concejales, jueces de faltas y al resto de la planta política del Poder Ejecutivo local.

La normativa establece un incremento del 80% sobre el sueldo básico de los cargos de planta política. En términos nominales, este ajuste representa un notable incremento para el bolsillo del jefe comunal: el salario mensual de Madueño percibirá una suba cercana a los 3 millones de pesos. Desde el Ejecutivo municipal, aclararon que el proyecto no constituye un aumento, sino una “recomposición salarial”.

Equidad salarial y jerarquía: los argumentos del oficialismo

Los fundamentos que acompañaron el proyecto de ordenanza buscaron justificar la medida mediante la necesidad de un reordenamiento administrativo. Según el documento oficial, la iniciativa “tiene por objeto reestablecer el principio de jerarquía institucional y equidad salarial entre la planta política de la Municipalidad de Junín de los Andes”. El texto argumentativo advirtió que, previo a esta aprobación, los ingresos de los funcionarios —incluso de aquellos con dedicación exclusiva y bloqueo de título— resultaban inferiores a los sueldos percibidos por agentes administrativos con menores niveles de responsabilidad.

junin de los andes rio chimehuin.jpg

Bajo esta lógica, el gobierno local consideró que la situación previa vulneraba el artículo 35 de la Carta Orgánica municipal, el cual estipula la existencia de una relación jerárquica clara. Además, señalaron que la falta de salarios competitivos “impide la atracción y retención de perfiles técnicos e idóneos para la administración pública”. La nueva estructura busca corregir lo que calificaron como una “inequidad” histórica al tomar como referencia las escalas salariales de otras localidades de la provincia.

Durante la sesión se expusieron datos comparativos con otras localidades del interior de la provincia. En el debate se presentaron cifras sobre los salarios de San Martín de los Andes, donde el intendente percibe un neto de once millones de pesos y los concejales un promedio de cuatro millones, mientras que en Villa La Angostura los ediles cobrarían unos cinco millones de pesos mensuales.

Estas comparaciones sirvieron de base para validar el salto porcentual en Junín, donde se mencionó que algunos secretarios apenas superaban el millón doscientos mil pesos en octubre, cifra que el INDEC sitúa cerca de la canasta básica total.

Las críticas y la respuesta de la Municipalidad

No obstante, desde algunos medios locales cuestionaron las cifras difundidas por el Ejecutivo local y aseguraron que los datos de los salarios de otros municipios son falaces. La aprobación de esta ordenanza no pasó desapercibida para la comunidad, que manifestó su indignación ante lo que consideran un privilegio en medio de una crisis económica que afecta a todos los sectores sociales. La difusión de la iniciativa fue clave para este despertar vecinal.

rio chimehuin junin de los andes.jpg

Mientras los funcionarios aseguran que el orden de las cuentas públicas y la inversión en obras fueron prioridades antes de tratar sus propios sueldos, el impacto del 80% de aumento en un contexto de reclamos sociales constantes genera un clima de tensión difícil de ignorar.

El sueldo de bolsillo del personal de planta permanente de mayor jerarquía superaba, hasta esta semana, por casi el doble a los cargos políticos, según reza el proyecto aprobado. Con la implementación de este nuevo adicional de carácter remunerativo, la balanza se inclina nuevamente a favor de la política, en una decisión que, aunque unánime en los papeles de los siete concejales, carece de consenso en las calles de la ciudad.

concejales junin de los andes

Tras la aprobación de la ordenanza, el intendente habló en el recinto del Concejo Deliberante para responder a las críticas que despertó la iniciativa. "No hay nada que ocultar, esto es público y por eso se trata en una sesión ahora. Por eso me tomé el tiempo para hacerlo. Vengo a defender este tipo de presentaciones que obviamente genera polémica", afirmó.

"Soy precavido, pusimos en orden la Municipalidad, el primer año había que pagar dedudas y había que poner de pie a la Municipalidad. El segundo año de nuestra gestión de gobierno tiene que ser de obras, y así lo estamos haciendo. Junín de los Andes está teniendo obras históricas, como el asfalto flexible, la puesta en valor de las plazas, el Municipio y este recinto", repasó sobre los logros de su gestión.

"Está el vecino que dice que es excesivo y el que verdaderamente reconoce la labor de un profesional. Yo tengo que dar mi opinión sobre el valor de mis funcionarios. Hasta hace poco no teníamos calidad profesional en la Municipalidad porque los sueldos eran bajos", expresó. Agregó que el objetivo de divulgar los salarios de otros municipios sólo pretendía mostrar la importancia de retener a los técnicos más formados para evitar la contratación de asesoramiento o consultorías externas.