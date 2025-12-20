Con obras, buscan potenciar los atractivos turísticos del norte neuquino

El gobernador Rolando Figueroa anunció una segunda etapa del asfalto de Ruta 7 en Cortaderas. El Camino de la Fe, entre las propuestas salientes para visitar.

“El norte neuquino tiene paisajes, historia y cultura , y ahora estamos trabajando para que tenga la infraestructura necesaria que permita consolidarlo como destino turístico ”, aseguró este viernes en Chos Malal el gobernador Rolando Figueroa .

El mandatario provincial señaló que desde el gobierno “estamos poniendo en valor el norte neuquino a partir de la infraestructura” y recalcó que “no se puede desarrollar el turismo sin rutas, conectividad y servicios”.

Puso como ejemplo la obra de asfalto sobre la ruta 7, en el sector conocido como Cortaderas. El primer tramo de 20 kilómetros ya está en ejecución y se continuará, en una segunda etapa, con otros 35 kilómetros, para llegar a completar luego una traza de 116. Este proyecto, que se concreta en acuerdo con YPF, mejorará la conectividad y acortará distancias y tiempos de viaje.

image

Vía clave para la región

“La Ruta 7 es clave para el norte y para toda la provincia”, sostuvo y explicó que “ya tenemos tramos en construcción y nuevos kilómetros que se van a adjudicar, porque esta ruta nos acerca más de cien kilómetros y mejora el acceso desde la capital”.

“Para quienes vienen desde Buenos Aires, la Ruta 7 es un corredor fundamental. Ordenar y jerarquizar esta traza permite llegar más rápido y de manera más segura al norte neuquino”, añadió.

image

Dijo que desde el gobierno provincial se está trabajando para ordenar el tránsito y mejorar los accesos, “de modo que el visitante pueda llegar sin dificultades y con previsibilidad”.

“Cuando invertimos en rutas, en gas, en agua y en servicios, no solo mejoramos la calidad de vida de los vecinos, también generamos condiciones para que el turismo crezca”, remarcó y puntualizó: “El desarrollo del norte no es solo productivo, también es turístico. Necesitamos que quien nos visita tenga buenas rutas, servicios y conectividad”.

El Camino de la Fe

“El Camino de la Fe es un eje muy importante para el turismo del norte. Tiene un enorme valor cultural, religioso e identitario”, expresó Figueroa.

Este circuito turístico se extenderá por más de 800 kilómetros, conectando distintas regiones y paisajes de la provincia.

image

Durante el trayecto, los visitantes podrán conocer más de 40 capillas, monumentos, sitios históricos y lugares sagrados. También se incorporarán festividades y peregrinaciones que forman parte del patrimonio cultural y religioso neuquino.

“Estamos pensando el Camino de la Fe con planificación, integrándolo a la infraestructura vial y a las localidades que lo conforman, para que se convierta en un verdadero motor turístico”, concluyó.

Nueva escuela

Por otra parte, este viernes quedó inaugurada la obra de ampliación de la escuela Primaria N° 225 ‘Lía Rivero de Flores’ de Chos Malal. La comunidad educativa de la histórica institución disfruta a partir de hoy, de su edificio renovado con 236 metros cuadrados refuncionalizados, 15 metros lineales de piso exterior, una ampliación de 695 metros cuadrados e intervenciones exteriores, merced a la reactivación de su obra encarada por la actual gestión del gobierno provincial, que demandó una inversión total de 3.127.959.180,45 pesos.

Del acto de inauguración que coincidió con el de egreso de la cohorte 2025 participaron el gobernador Rolando Figueroa; las ministras de Educación, Soledad Martínez y de Infraestructura, Tanya Bertoldi; el intendente Nicolas Albarracín; la presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), Glenda Temi, y la directora institucional Graciela Orellana, junto con estudiantes, docentes y familias.