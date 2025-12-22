Junín de los Andes: tras el pedido del gobernador, el intendente anuló el aumento salarial a la planta política local

La decisión se tomó luego del fuerte rechazo social que generó la ordenanza aprobada por unanimidad en el Concejo Deliberante.

El intendente de Junín de los Andes dio marcha atrás con el aumento salarial del 80% que había sido aprobado para la planta política municipal, luego del expreso pedido del gobernador Rolando Figueroa y del creciente malestar social que se había generado en la localidad.

La decisión implica dejar sin efecto la ordenanza sancionada días atrás por el Concejo Deliberante, que establecía la creación de un adicional remunerativo denominado “Función Política”, destinado a incrementar los ingresos del intendente, concejales, funcionarios del Ejecutivo y otras autoridades municipales.

El conflicto escaló rápidamente cuando el gobernador de Neuquén manifestó públicamente su enojo por la medida y solicitó de manera directa que se revierta el incremento salarial, al considerar que iba en sentido contrario al mensaje de austeridad que la Provincia busca sostener en el actual contexto económico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Rolo_Figueroa/status/2003229792062386404&partner=&hide_thread=false Le pedí al intendente de Junín de los Andes que revise la ordenanza de aumento de sueldos a los funcionarios.



Agradezco que haya escuchado a la ciudadanía y decidido dar marcha atrás con una medida que alejaba a la política de las prioridades de la gente. pic.twitter.com/PY4PyDcmmo — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) December 22, 2025

Se vetó tras el pedido de Figueroa la ordenanza de aumento de salario para la planta política de junín

El gobernador Rolando Figueroa le pidió al intendente de Junín de los Andes que revea la ordenanza que otorgó un aumento del 80% a la planta política, incluyendo el intendente y los concejales.

El mandatario, que entregó viviendas en la localidad lacustre, compartió acto con el intendente Luis Madueño y recordó que la Provincia “todos los meses, le manda 500 millones a la municipalidad de Junín de los Andes para que puedan terminar de pagar sueldos”.

“Por eso yo hoy le pido que revea esa ordenanza”, insistió.

Rolando Figueroa Salud

El gobernador que se excusó de ir sobre la autonomía municipal, pero reflexionó que “cuando a fin de mes nosotros sacamos 500 millones de alguna obra, de ayudar a algún municipio y mandamos a Junín de los Andes para que terminen de pagar sueldo, que se aumente en 80% los sueldos los políticos, la verdad que no corresponde”.

Sobre el cierre del acto, tras el pedido del gobernador, Madueño vetó la ordenanza que dejó sin efecto el aumento.