Tras la polémica por los sueldos, habló el intendente de Junín de los Andes: "Asumí el error"

El jefe comunal vetó la ordenanza que incrementaba los sueldos en la Municipalidad tras un pedido público del gobernador. "Mis empleados van a seguir mal remunerados", afirmó.

Tras la polémica que generó una ordenanza aprobada en Junín de los Andes y que incrementaba el salario de los funcionarios locales en un 80% , el intendente de la localidad cordillerana, Luis Madueño , dio las primeras explicaciones. En diálogo con LU5, explicó cómo surgió esa decisión y cómo se vivió el tenso momento con el gobernador, Rolando Figueroa, que le pidió durante un acto público que revierta la medida, ya que el gobierno provincial asiste todos los meses al Municipio para que pueda pagar los sueldos.

"Hubo cosas que no tuve en cuenta, pero uno las puede rever y se puede corregir", afirmó el jefe comunal. Y agregó: "No tuve en cuenta el contexto macroeconómico, no tuve en cuenta la proyección nacional y provincial vinculado al petróleo y al dólar".

Madueño habló también del tenso momento que vivió con el gobernador Rolando Figueroa, en una actitud que se leyó como "un reto frente al público" durante un acto. "Se vive muy feo, que te filme la gente que está presente, que te reten porque eso fue lo que interpretó la gente. Habrán modos, pero entiendo que no fue mala intención conmigo", afirmó.

Y agregó: "Asumí mi error y después hablamos. Rolando, cuando hay algo que no le gusta lo manifiesta y después me felicitó por la decisión de haber vetado la ordenanza".

luis madueño junin de los andes

Pese a que el intendente dio marcha atrás con la medida, aprovechó al entrevista con LU5 para justificar las razones que lo llevaron a tomar la decisión. Según explicó, el incremento de su propio salario y el del resto de los funcionarios de su gabinete respondía a la necesidad de revalorizar el trabajo de los profesionales que forman parte de su equipo y que tienen su título inhabilitado para ejercer de manera independiente.

"Yo tengo la frente bien en alto, lo único que intenté hacer fue remunerar bien a mis funcionarios reconociendo su labor de profesionales", dijo y añadió que la ordenanza se planteó a partir de una solicitud de los propios integrantes de su equipo, que cobraban salarios de entre 1,8 y 2 millones de pesos, muy por debajo incluso de los empleados de planta de la Municipalidad.

Cómo surgió la ordenanza de incremento salarial

"Decidí hacer un equipo de trabajo con profesionales de distintas líneas, con abogados, arquitectos, ingenieros, contadores. Una gama de profesionales que hace mucho años no se daba y para nosotros era importante", dijo y agregó: "Al inicio de la gestión de gobierno, el nivel de salarios de los funcionarios que tienen sus títulos inhabilitados quedaba muy por debajo del privado, y ellos pidieron modificar los salarios".

Madueño aseguró que no trató el proyecto durante los primeros dos años de gestión porque destinó el año 2024 a ordenar las cuentas de un Municipio que encontró devastado y con grandes deudas. Este año, en cambio, lo dedicó a "demostrar con obras y que la gente vea que cumplimos nuestro deber de funcionarios".

junin de los andes asfalto

Este mes, el intendente consideró que era el momento oportuno para responder a la solicitud de sus funcionarios, profesionales que cobran 2 millones de pesos como secretarios y 1,8 millones como subsecretarios. "Es un trabajo dedicación full time y tienen sus títulos inhabilitados así que no pueden hacer otros trabajos externos", afirmó en LU5.

La ordenanza aprobada creaba un adicional de "Función Política" que incrementaba el sueldo del intendente, el viceintendente y el resto del gabinete. Madueño negó que se tratara de un adicional del 80%, ya que el porcentaje era menor si se tenía en cuenta el salario neto en lugar de los haberes brutos.

"La Carta Orgánica basa los salarios en base al sueldo máximo que es el intendente. Hay empleados municipales que reciben más sueldo que el intendente, buscábamos una equidad, un sueldo para la máxima categoría y de ahí ajustar", explicó.

Cómo sigue la situación en Junín de los Andes

"Mis secretarios van a seguir mal remunerados", disparó Madueño. Pese a que decidió vetar la ordenanza y consideró que aprobarla fue un error de lectura del contexto macroeconómico, se mantuvo firme en la defensa de su equipo de trabajo.

"Yo entiendo que no es justo que un ingeniero cobre 1,8 millones de pesos cuando un empleado de planta de máxima categoría cobra 7 millones de pesos. Yo no cuestiono los sueldos pero busco el equilibrio", dijo y agregó: "Hoy están trabajando por amor a Junín de los Andes, están hace dos años trabajando por un sueldo que no coincide con su título. Pero no dejan de ser vecinos de Junín que tienen que sostener una familia".

rio chimehuin junin de los andes.jpg

Para el intendente, parte del reclamo de los funcionarios se basa en el propio orden de las cuentas públicas que impuso en su gestión. "En otros tiempos el funcionario municipal tenía otra visión, se rodeaban de punteros políticos y ofrecían cargos a amigos y parientes, se usaba la Municipalidad para cargar combustible o para comer. Hoy no hay un funcionario que coma o cargue combustible con dinero público, yo eso lo corté de raíz".

Según explicó, su principal error fue no haber leído el contexto macroeconómico y la sostenibilidad de los pagos. "Yo no tuve en cuenta el contexto nacional, provincial o la coparticipación que es escasa. El 82% de la coparticipación que recibimos es destinada a pago de sueldos y quizás no busqué la herramienta suficiente", declaró.

El tenso momento con Figueroa

En el video que compartió Figueroa a través de sus propias redes, le llamó la atención al Madueño y expuso que la provincia de Neuquén envía cada mes una asistencia financiera de 500 millones de pesos para que la Municipalidad pueda hacer frente al pago de salarios.

"No soy quién para meterme en la autonomía municipal, pero todos los meses sacamos 500 millones que van para alguna obra, que se aumenten los sueldos 80% los políticos, la verdad que no corresponde", aseguró Figueroa.

Embed Le pedí al intendente de Junín de los Andes que revise la ordenanza de aumento de sueldos a los funcionarios.



Agradezco que haya escuchado a la ciudadanía y decidido dar marcha atrás con una medida que alejaba a la política de las prioridades de la gente. pic.twitter.com/PY4PyDcmmo — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) December 22, 2025

Aunque el intendente aclaró de inmediato que había vetado la ordenanza, aseguró en LU5 que "eso no quiere decir que deje de lado la solicitud de mis funcionarios, tengo que ser justo con ellos porque Junín de los Andes está bien gracias a ellos. En adelante quiero correrme yo, corrernos con el viceintendente pero que sí llegue a los funcionarios".

Por ahora, no hay novedades con respecto a los salarios de los funcionarios juninenses, Madueño también le bajó el tono al "reto" público del gobernador, aunque admitió que se vivió un "momento feo".

"Asumo mi error y después hablamos. Rolando cuando hay algo que no le gusta lo manifiesta y después me felicitó por la decisión de haber vetado la ordenanza", dijo y agregó: "Tengo la grandeza de reconocer errores".