Acusaron a los salvajes asaltantes que desvalijaron a guardias del Carrefour: ¿Cómo hicieron para entrar?

La fiscalía reveló los pormenores del atraco ocurrido en la sucursal del super del centro neuquino. Resaltó que un imputado buscó matar a un empleado.

Los integrantes de la fiscalía revelaron que los asaltantes se hicieron pasar por clientes y se ocultaron hasta la hora de cierre del súper.

Los salvajes delincuentes que atacaron a personal de seguridad de la sucursal céntrica del Carrefour en esta capital fueron acusados y cumplirán prisión preventiva. El Ministerio Público Fiscal (MPF) reveló que los asaltantes se hicieron pasar por clientes y que permanecieron ocultos hasta el momento de cierre del comercio. Luego, protagonizaron el brutal atraco.

En una audiencia de formulación de cargos realizada este lunes en la Ciudad Judicial, los asistentes letrados Luciano Vidal y Agustina Wouterlood acusaron a un hombre identificado por sus iniciales como A.A.Q., y a una mujer, R.A.F., por una serie de hechos ocurridos el 1 de diciembre de 2025 dentro del Hipermercado Carrefour , ubicado sobre avenida Olascoaga al 350, en la ciudad de Neuquén.

Carrefour- (3) Claudio Espinoza

Además, los funcionarios de la fiscalía de Robos y Hurtos, requirieron que se impongan medidas de coerción: prisión preventiva por seis meses para ambos, bajo el argumento de que existe peligro de fuga y riesgo de entorpecimiento de la investigación.

Se ocultaron en el depósito del súper

Según la hipótesis del MPF, entre las 21:45 y las 22:56, los imputados ingresaron al comercio simulando ser clientes, recorrieron las góndolas y se apoderaron de precintos, martillos y sogas. Luego, accedieron al sector de depósito, donde permanecieron ocultos dentro del local hasta el cierre. Seguidamente, atacaron a dos guardias de seguridad, los golpearon, los redujeron con sogas y precintos, y les sustrajeron teléfonos celulares. En un momento aparecieron otros dos guardias a quienes, A.A.Q. y R.A.F., también golpearon y redujeron utilizando sogas y precintos.

Tras reducir y robarles a los cuatro guardias, A.A.Q. se dirigió al sector de monitoreo con el objetivo de destruir evidencias registradas en video. Allí, atacó a una trabajadora de seguridad, encargada de monitorear las cámaras. En ese momento, otro empleado escuchó ruidos y se acercó a ver que estaba pasando.

asistente letrado Luciano Vidal Ministerio Público Fiscal

Al verse descubierto, el imputado atacó a ese empleado y lo golpeó reiteradamente en la cabeza con un martillo con intenciones de matarlo, provocándole múltiples fracturas de cráneo. Finalmente, luego de dañar parte del sistema de grabación del comercio, ambos imputados se dieron a la fuga con los celulares sustraídos.

Tentativa de homicidio criminis causa

En el marco de la investigación del caso, los delincuentes fueron detenidos en la ciudad de Puerto Madryn, provincia de Chubut, doce días después de cometidos los hechos en la capital neuquina.

Los delitos que los representantes del MPF les atribuyeron al hombre y la mujer son robo simple -dos hechos-, robo con arma impropia –dos hechos- y daño en concurso real con homicidio criminis causa en grado de tentativa, en carácter de coautores.

El juez de garantías Lucas Yancarelli, quien estuvo a cargo de la audiencia, dio por formulados los cargos por todos los delitos atribuidos por la fiscalía, menos por el daño. Además, el magistrado fijó la prisión preventiva para los dos asaltantes por un plazo menor al solicitado, cuatro meses. Finalmente, estableció el plazo para concluir la investigación en cuatro meses.