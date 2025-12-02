Violento intento de robo en Carrefour por delincuentes disfrazados de carniceros y armados con un martillo

Tres empleados resultaron heridos y uno de ellos sigue internado. La principal hipótesis es que habían planificado el intento de robo.

Este lunes por la noche se registró un violento intento de robo en la sucursal céntrica del supermercado Carrefour , entre Perito Moreno y Avenida Olascoaga. En el lugar se produjo el hallazgo de un guardapolvo blanco ensangrentado que sumado al relato de los testigos configuró la prueba de que los delincuentes se habrían disfrazado de carniceros para robar.

Al respecto, el comisario Freddy Rivera informó a LM Neuquén que el caso está en plena etapa de investigación: el horario exacto y las identidades de los delincuentes no fueron establecidas todavía, aunque determinaron que es un hombre y una mujer , que ingresaron al establecimiento pasadas las 22:30, armados con un martillo .

"Tenemos a tres empleados con distintos golpes , politraumatismos en zona de la cabeza que fueron rápidamente asistidos, dos fueron dados de alta por la madrugada en el hospital Bouquet Roldán, y uno sigue internado en el Castro Rendón en espera de estudios más complejos", indicó Rivera sobre las lesiones que sufrieron producto del ataque. En tanto, el establecimiento de venta de alimentos continúa abierto.

Cómo fue el intento de robo al supermercado

El guardapolvo blanco ensangrentado y un martillo descartados en Perito Moreno y Corrientes fueron tomados como evidencia de la violencia del intento de robo. El móvil de criminalística ingresó esta mañana a la sucursal para tomar esas muestras, mientras los efectivos policiales entrevistaron a los trabajadores del supermercado.

"Por lo que comentan los testigos al momento del hecho, los delincuentes tenían el rostro cubierto", informó, y agregó un dato que hace suponer que el robo estaba planificado: "el hombre y la mujer estaban vestidos con ropas blancas propias de repositores o de empleados que trabajan en heladeras".

De esta manera, los delincuentes creyeron que podrían camuflarse y lograr robar, pero resultó que "una de las empleadas de vigilancia y monitoreo fue la que en un descuido de los autores logra comunicarse con el comando y avisa".

Carrefour Centro Neuquen - fotos viejas 1200 (1)

"Había seis empleados, una mujer en el monitoreo, y cinco hombres. A tres de ellos los agredieron con un martillo, algo propio de los interrogatorios que hacen los delincuentes para acceder a tesorería", explicó el comisario. En cuanto a las edades, indicó que rondan los 30 a 50 años.

Cómo continúa la investigación

Por el momento se determinó que los ladrones no sustrajeron bienes del supermercado, mientras que las pérdidas materiales las sufrieron los empleados: "sustrajeron las propiedades de los cinco trabajadores, teléfonos celulares".

"Lógicamente, el local tiene su monitoreo, conforme a los indicios encontrados en la vía pública nos da la premisa de que se retiraron por Perito Moreno y Corrientes con dirección al Parque Central", informó el comisario, aunque precisó que todavía restan medidas de investigación.

Esta mañana las tareas continuarán con el relevamiento de cámaras que pueda dar cuenta para dónde escaparon los ladrones.