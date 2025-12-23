Fiestas de fin de año: cómo será la atención en BPN el 24 y el 31

Los trabajadores bancarios tendrán un cronograma de trabajo especial en las últimas dos semanas de diciembre. Cómo afecta a la atención al público.

Este martes, el Banco Provincia de Neuquén (BPN) anunció cómo será el cronograma de trabajo y lo s días de asueto previstos durante las últimas dos semanas de diciembre, cuando se celebran las fiestas de fin de año. La decisión busca plegarse a una medida instaurada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para todas las entidades del país y exige que los neuquinos planifiquen sus visitas a las sucursales para evitar inconvenientes.

"BPN adhiere al asueto administrativo dispuesto por el BCRA con motivo de las Fiestas. En consecuencia, los días miércoles 24 y miércoles 31 de diciembre no habrá actividad bancaria", informaron desde el banco a través del perfil oficial en redes sociales. De esta manera, los trabajadores de la entidad provincial contarán con cuatro días de descanso en las próximas dos semanas.

Si bien el gobierno provincial había establecido los días de asueto administrativo para los estatales, estableció que la medida no alcanzaba a las entidades bancarias. Por eso, los días de descanso serán diferentes para los bancarios del BPN y para los trabajadores de la administración pública.

Robo a jubilada- BPN del calle Rodhe y Belgrano (1).JPG Maria Isabel Sanchez

Con cierre de las sucursales previsto para 24, 25, 31 y 1 de enero, los clientes de BPN deberán planificar sus trámites y operaciones habituales para evitar inconvenientes en estas fechas.

Los asuetos para los estatales de la provincia

El Gobierno provincial confirmó las fechas en que los trabajadores estatales de Neuquén tendrán asueto administrativo, de cara a las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Así, estableció asueto administrativo para el personal de la Administración Pública Provincial Centralizada y Entes Descentralizados, los días previos y posteriores a los feriados por Navidad y Año Nuevo; esto es, los días 24, 26 y 31 de diciembre de 2025 y 2 de enero de 2026. De esta forma, los trabajadores estatales tendrán dos súper fines de semana largos, de cinco días cada uno.

Casa de gobierno nueva baranda (4) Claudio Espinoza

El decreto también aclara que "cada Ministerio deberá resolver expresamente qué personal esencial queda exento del alcance de la norma", de modo que se instruyó a los distintos organismos dependientes del Poder Ejecutivo Provincial para que implementen las medidas necesarias a efectos de mantener la continuidad de los servicios esenciales.

En tanto, también establece que la medida no alcanza a las instituciones bancarias y entidades financieras. Así, mientras que los empleados públicos tendrán 6 días hábiles de descanso por las fiestas de fin de año, los empleados bancarios del BPN contarán con cuatro días hábiles de asueto.

Durante cuatro días no habrá atención presencial en los bancos de todo el país

En la cuenta regresiva de Navidad y Año Nuevo, y en medio de los asuetos administrativos decretados por el Gobierno Nacional, muchos se preguntan acerca de cómo funcionarán los bancos en estas fechas.

En las celebraciones de fin de año, los bancos de la Argentina no abrirán sus sucursales los días 24, 25 y 31 de diciembre, ni el 1 de enero. Esta disposición de asueto bancario afecta directamente la atención presencial al público, pero los usuarios cuentan con diferentes mecanismos para acceder a efectivo y mantener sus operaciones financieras activas.

BCRA.jpg

Esta decisión está enmarcada en la disposición del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que definió el calendario de trabajo para su personal e invitó a las entidades financieras y cambiarias a adoptar el mismo criterio.

La disposición oficial incluye a bancos públicos como privados, nucleados en la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la Argentina (ABAPPRA), la Asociación de la Banca Especializada (ABE) y la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA).