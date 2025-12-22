Alerta naranja: se esperan tormentas, lluvias de hasta 150 mm y vientos de 90 km/h

El SMN emitió varias alertas, donde advierte sobre el impacto que tendrán las fuertes lluvias.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) volvió a lanzar alertas por diferentes eventos climáticos adversos que se registrarán en las próximas horas, marcando una fuerte inestabilidad en el comienzo del verano.

Según precisó el organismo, se esperan tormentas fuertes y posible caída de granizo , fenómenos que impactarán en una gran extensión del territorio nacional durante la jornada de este lunes .

Asimismo, detallaron que la alerta podría implicar "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".

Alerta amarilla y naranja: qué zonas estarán afectadas

El SMN lanzó una alerta naranja por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 90 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 150 mm, que pueden ser superados en forma puntual", anunció el SMN.

Las zonas afectadas por alerta naranja son la totalidad de Formosa y Corrientes y el sur de Chaco.

Además de esto, en el centro del país también se elevó una alerta amarilla por intensas tormentas en Mendoza, San Luis, San Juan, La Rioja, Córdoba, La Pampa, Buenos Aires, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Corrientes y Santiago del Estero.

El SMN indica que la alerta amarilla implicará "tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos". Además de las fuertes ráfagas, afirmaron que "se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 35 mm, que podrían ser superados en forma puntual.

Alerta por fuertes vientos

También, en el sur del país, puntualmente en el sur de Chubut y el noroeste de Santa Cruz, se emitió un alerta por fuertes vientos. "El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 55 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h", anunció el SMN.

Recomendaciones del SMN ante un alerta naranja por tormentas

El organismo dependiente del ministerio de Defensa detalló una serie de recomendaciones para evitar mayores inconvenientes frente a un alerta naranja por tormentas: