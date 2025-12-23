Paritaria 2026 en la Justicia de Neuquén y la pelea por "el mejor IPC": qué pasó este martes

Sejun rechazó la propuesta que le hizo el TSJ que es la misma para todos los gremios estatales. Hay una semana de impasse. Cómo sigue la negociación.

La paritaria de los judiciales se define en el Tribunal Superior de Justicia.

El Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén ( Sejun ) y el Tribunal Superior de Justicia ( TSJ ) avanzaron este martes en la discusión paritaria para 2026 , pero sin acuerdo cerrado. La primera propuesta oficial fue rechazada de plano por el gremio , que ahora aguarda una oferta superadora que podría definirse en las próximas horas.

La oferta presentada replica el esquema salarial que el Gobierno provincial viene aplicando al resto de los estamentos del Estado: actualización por IPC durante el primer semestre de 2026, hasta junio, más una suma fija de 350 mil pesos a pagar en la primera quincena de enero.

Sin embargo, desde Sejun a clararon que existía un mandato expreso de asamblea para rechazar esa propuesta si se mantenía en esos términos.

“Hubo una primera oferta del mecanismo del IPC en el primer semestre hasta junio y 350 mil pesos de suma fija pagadero a la primera quincena de enero. Tenemos un mandato de asamblea que si era esa oferta se rechazaba inmediatamente, y adelantamos el rechazo”, explicó el secretario general del sindicato, Claudio Salazar, en diálogo con LM Neuquén.

Paritaria con Sejun: un acuerdo que se dilata

Tras el rechazo formal, el TSJ no convocó de inmediato a una nueva instancia de negociación. “No convocaron para el lunes (29 de diciembre) para la propuesta mejorada”, señaló Salazar, quien detalló que luego se realizó un Zoom informativo con afiliados y afiliadas para comunicar lo sucedido y el rechazo a la oferta inicial.

Según indicó el dirigente sindical, el gremio se mantiene en estado de alerta y con un esquema de asambleas ya definido. “A las 11 nuevamente habrá a un zoom provincial y si llega haber una propuesta, esa asamblea se convoca para el martes 30 al sindicato”, sostuvo.

Propuesta SEJUN paritaria

Uno de los puntos centrales del reclamo de Sejun es la pérdida salarial acumulada desde fines de 2023. “Necesitamos recuperar parte de lo pedido en estos años, establecimos un piso del 30% producto de la devaluación de diciembre del 2023 y que arrastró en enero de 2024. Tenemos un retraso del 30% en los salarios y otros sectores estatales lo recuperaron producto de la legislación salarial pero hoy nada”, afirmó Salazar.

Propuesta para empleados y el mejor IPC

Además, el sindicato insiste en que la actualización salarial se realice con un mecanismo más favorable para los trabajadores judiciales.

“Hemos resuelto que el IPC sea ‘mensual’ y sea el mejor, no el ponderado como los otros, (n mix entre Neuquén y Nación)”, explicó. En ese sentido, anticipó que si el lunes se presenta una nueva propuesta, “nos convocaremos el día martes en una asamblea presencial en Neuquén”.

Otro de los pedidos considerados “especiales” por el gremio apunta a una recomposición salarial focalizada en los trabajadores y trabajadoras judiciales, especialmente en las categorías más bajas del escalafón. “Le hemos planteado al TSJ un análisis de cómo podíamos tener una recomposición solo los trabajadores y trabajadoras, no solo los funcionarios y magistrados, sobre todo en las categorías más bajas”, remarcó Salazar.

SEJUN - JUCIALES PROTESTA EN EL TSJ (4).JPG Claudio Salazar, secretario general del Sejun Claudio Espinoza

La reunión paritaria se desarrolló con la participación de Ramiro Flores, del área de Recursos Humanos, Manuel Fuentes (secretario de la Superintendencia) Karina Reina, administradora del Poder Judicial.

Sejun: cómo sigue la negociación

En paralelo, Sejun definió una agenda de acciones gremiales. Para el lunes 29 de diciembre está previsto un retiro a las 9 horas y una concentración en la ciudad de Neuquén frente al TSJ, previo a una nueva mesa de negociación salarial. También se dejará previsto un plenario provincial virtual a las 11 horas. En caso de haber una mejora en la propuesta, se convocará a una asamblea presencial el martes 30 en la capital neuquina.

Además, el sindicato resolvió elevar una nota al Ejecutivo provincial con un reclamo salarial formal, exponiendo las variables propias que, según Sejun, deberían ser consideradas para recomponer los salarios del sector judicial.