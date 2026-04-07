Lemon pie invertido de Paulina Cocina: cómo se hace esta receta fácil y exquisita

La reconocida experta Paulina Cocina brindó las claves para esta receta única: como preparar un lemon pie invertido que se cocina fácil, rico y sin harina.

El limón se emplea para elaborar postres y dulces; en bebidas naturales como la limonada y la leche merengada; en la preparación de salsas, aliños y vinagretas; se utiliza en diversas recetas para acompañar los alimentos y, claro, su jugo también se agrega y condimenta carnes, caldos y otros alimentos. Y uno de los postres clásicos es, sin dudas, el lemon pie . La especialista Paulina Cocina compartió su receta para preparar un lemon pie invertido que se cocina fácil, rico y sin harina.

A través de su cuenta oficial de Instagram, como ya lo realizó en numerosas ocasiones, Paulina Cocina les ofreció a sus seguidores esta singular receta para elaborar este lemon pie invertido . Y aquí te contamos todos los detalles.

Para preparar este exquisito lemon pie invertido -sin harina -, primeramente deberemos reunir los siguientes ingredientes :

Merengue: 4 claras y 200 gramos de azúcar.

Crema de limón: 4 yemas; 500 ml leche; 200 ml de jugo de limón; 200 gramos de azúcar y 60g de maicena.

Crema chantilly: crema de leche y 2 cucharadas de azúcar.

La guía paso a paso de Paulina Cocina para el lemon pie invertido

Paulina Cocina compartió la guía paso a paso para elaborar este exquisito lemon pie invertido: “Separamos claras de yemas y batimos las claras con una taza de azúcar. Esto es un merengue francés. Así en la fuente con un hueco en el medio se va al horno 140 grados por una hora. Mientras hacemos el relleno. Las 4 yemas, limón, maicena, mezclamos un poquito, la mitad de la azúcar".

Luego, Paulina Cocina resaltó: "Reservamos en una ollita la otra mitad de la azúcar, leche, calentamos. Ahora mezclamos con lo anterior, con varillas así queda perfecto hasta que espese. Esto es una crema de limón. Reservamos en un bol tapado y mientras tanto crema de leche, azúcar, batimos. También reservamos la crema chantilly", siguió.

Acto seguido, Paulina Cocina acota: "Apagas el horno y el coso de merengue lo dejas enfriar. Una vez que está en el hueco le ponés la crema de limón bien esparcida, por arriba la crema chantilly y arriba de todo la ralladura de limón. Estéticamente polémico pero no lo podés soltar".

La reconocida experta señaló en relación a este lemon pie invertido que “sí, señores, esto no es un error de cálculo: es un lemon pie invertido. Primero el merengue, después la crema ácida, y abajo esa base crocante. Este lemon pie es un postre fácil, o sea lleva su tiempo de horno pero suele salir muy bien".

lemon pie 00.jpeg "Este lemon pie es un postre fácil, o sea lleva su tiempo de horno pero suele salir muy bien", dijo Paulina Cocina.

En su sitio oficial, Paulina Cocina sumó otra alternativa: cómo preparar lemon pie con galletitas: