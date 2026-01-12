La famosa influencer compartió una receta para elaborar este postre en casa, con ingredientes simples y en muy pocos pasos.

Helado de dulce de leche, bien casero: cómo hacer esta receta viral de Paulina Cocina y sin máquina

Como todos los veranos, el helado se posiciona como uno de los principales aliados para combatir el calor . Este postre no es exclusivo de las heladerías, sino que se puede hacer muy fácilmente en casa . A través de sus redes sociales, la influencer Paulina Cocina compartió una receta para elaborar una versión de dulce de leche con pocos ingredientes.

Además, la preparación cuenta con un extra: “Este helado de dulce de leche no lleva máquina , así que teniendo un poco de cuidado con los tiempos podemos hacerlo en casa sin ninguna dificultad”, precisó la famosa cocinera y creadora de contenido. “Este helado de dulce de leche es impresionante . No tiene nada que envidiarle al de una buena heladería . Te hará el ídolo de niños y grandes” , añadió.

Para realizar este postre casero se necesitan muy pocos ingredientes que, además, están presentes en todos los hogares o son muy fáciles de conseguir. Para cuatro porciones, se requieren estos productos:

500g. de dulce de leche: se recomienda que no sea repostero. Su textura debe ser suave y maleable.

se recomienda que no sea repostero. Su textura debe ser suave y maleable. 250g. de crema de leche : aportará la cremosidad y el sabor rico que caracteriza a los helados.

: aportará la cremosidad y el sabor rico que caracteriza a los helados. 250g. de leche : equilibrará la dulzura del dulce de leche y contribuirá a la consistencia del helado. Se puede usar leche entera para una mayor cremosidad, pero la leche semidescremada también funciona. Otra alternativa es experimentar con leches vegetales, aunque la textura variará.

: equilibrará la dulzura del dulce de leche y contribuirá a la consistencia del helado. Se puede usar leche entera para una mayor cremosidad, pero la leche semidescremada también funciona. Otra alternativa es experimentar con leches vegetales, aunque la textura variará. Toppings opcionales: se pueden añadir trocitos de chocolate, nueces o maní a la mezcla antes de congelar para darle un toque especial.

helado2

También serán necesarios los siguientes utensilios:

Un recipiente grande para mezclar

Un batidor de mano o una batidora eléctrica

Un recipiente hermético para almacenar el helado

Paso a paso: cómo preparar el helado de dulce de leche con la receta de Paulina Cocina

Mezclar el dulce de leche y la leche: en un recipiente grande, colocar los 500 g de dulce de leche y los 250 g de leche. Con un batidor de mano o una batidora eléctrica, mezclar bien hasta conseguir una consistencia homogénea. Es importante que no queden grumos.

Incorporar la crema de leche: agregar los 250 g de crema de leche a la mezcla anterior. Continuar batiendo suavemente hasta que todos los ingredientes estén combinados. La clave aquí es no sobrebatir; solo se debe mezclar lo suficiente para que todo quede incorporado.

Verificar la dulzura: en esta etapa se recomienda probar la mezcla y ajustar la dulzura si es necesario. Dependiendo de las preferencias personales, se puede añadir un poco más de dulce de leche para intensificar el sabor. En este momento también se pueden añadir los toppings.

Transferir a un recipiente hermético: verter la mezcla en un recipiente hermético adecuado para congelar. Debe estar bien sellado para evitar la formación de cristales de hielo.

Helado de Chocolate Esta preparación se puede servir tanto en taza como en cucurucho.

Congelar: llevar el recipiente al congelador. Como no se está utilizando máquina, es recomendable mezclar cada 30 minutos durante las primeras 2-3 horas para evitar la formación de cristales de hielo. Usar un tenedor o una cuchara para romper cualquier agrupación que se forme.

Tiempo de Congelación: dejar que el helado se congele durante al menos 6 horas, aunque lo ideal es que quede toda la noche para que tenga la textura perfecta.

Servir: cuando se quiera disfrutarlo, sacar el recipiente del congelador y dejarlo reposar unos minutos antes de servir. Esto permitirá que el helado se ablande un poco y sea más fácil de servir. Su vida útil es de aproximadamente dos semanas, aunque se recomienda consumirlo antes para disfrutar de su mejor sabor y textura.