Los mejores alfajores de maicena: la receta fácil y deliciosa, para hacer en tu propia casa

Los mejores alfajores de maicena: la receta fácil y deliciosa, para hacer en casa

Iconos de la repostería argentina, los alfajores de maicena son un clásico infaltable, ya sea para la hora de la merienda o para acompañar reuniones con amigos o familiares. Suaves, ricos y fáciles de hacer en pocos pasos, especialmente si se sigue la receta que compartió la influencer Paulina Cocina. “Salen geniales y sin nada de esfuerzo”, afirmó.

Una de las principales características es su relleno de dulce de leche, pero su versatilidad también permite otras opciones, como mermeladas. También tienen un rebozado en coco, aunque esto no es obligatorio y queda a criterio –y gusto- de cada persona.

La clave para lograr un resultado exitoso está en respetar el proceso y prestar atención a algunos detalles durante la preparación y la cocción. Desde los primeros movimientos en la mezcla hasta el armado final, la receta no exige técnicas complicadas, pero sí cierta paciencia y oficio. Si se cumple paso a paso, se logrará una textura inigualable: tapas delicadas que se deshacen, el dulzor y la cremosidad del dulce de leche y el toque crocante del coco.