Pizza rellena sin amasar en 15 minutos, ideal para el finde largo: el ingrediente secreto para hacerla muy rápida

Cómo hacer esta preparación que imita a un clásico de la gastronomía italiana: pizza sin amasar, ideal para resolver comidas de forma práctica.

No siempre es necesario dedicarle mucho tiempo a la cocina para disfrutar de un plato sabroso . Así lo demostró la influencer Ailu Tokman , quien compartió una ingeniosa receta para hacer una reversión de un clásico italiano: la pizza . Si bien en la práctica sería una “falsa pizza” , en apenas 15 minutos se logra una textura que engaña a cualquier paladar.

Sin necesidad de amasar , esta preparación es una solución perfecta para quienes buscan practicidad sin resignar sabor . Es ideal para resolver una comida rápida , para una cena informal o incluso para aprovechar ingredientes que suelen estar en la heladera.

Además, admite variantes: se pueden sumar fiambres, verduras salteadas o distintos tipos de queso según lo que haya disponible en casa. Con ingredientes simples y un procedimiento rápido , es posible lograr una comida rica y abundante para compartir con familiares o amigos.

Los ingredientes para hacer esta reversión de la pizza casera

El secreto de la receta está en reemplazar la clásica masa de pizza por tortillas de trigo, como las que se utilizan para tacos o las conocidas rapiditas.

Con esa base simple, el resto del plato se arma con una mezcla abundante de huevos, fiambres y quesos que, al cocinarse, generan una textura firme por dentro y dorada por fuera, muy similar a una pizza rellena.

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Para la preparación, serán necesarios los siguientes ingredientes:

5 tortillas de trigo (como las rapiditas)

100 g de jamón cocido

6 huevos

125 g de queso en hebras

125 g de mozzarella

1/2 salamín picado bien finito

Salsa de tomate a gusto

Orégano a gusto

Paso a paso, cómo preparar la falsa pizza sin amasar

Además de ser una receta práctica, tiene otra ventaja importante: no requiere conocimientos avanzados de cocina. Cualquier persona puede prepararla siguiendo estos pocos pasos simples:

Preparar el relleno base: en un bowl grande, colocar los seis huevos y batir ligeramente. No es necesario montarlos demasiado; simplemente hay que integrar claras y yemas hasta lograr una mezcla homogénea. Una vez listos, incorporar las tortillas de trigo cortadas en tiras, el jamón cocido previamente picado pequeño y el salamín cortado bien finito. Este último ingrediente aporta un sabor más intenso y un toque ligeramente ahumado que contrasta muy bien con los quesos. Mezclar todo muy bien hasta que la preparación esté integrada.

pizza3 La pizza, esa comida que siempre te salva cuando no se sabe qué comer.

Preparar la base en un molde: en un molde aceitado o con manteca, verter la mezcla con las tiras de tortillas de trigo, el jamón y el salamín picado. Debe quedar distribuido de forma pareja con ayuda de una cuchara o espátula para crear la base.

Incorporar la salsa y el queso: sobre el relleno se agregan varias cucharadas de salsa de tomate, distribuyéndola en distintos puntos para que aporte humedad y sabor. Luego, colocar el resto de la mozzarella por encima, cubriendo gran parte de la preparación. Este queso será el responsable de crear la clásica capa gratinada que recuerda a la pizza tradicional. Finalmente, espolvorear orégano a gusto, lo que terminará de darle ese aroma tan característico de las pizzerías.

Cocción: llevar a un horno bien fuerte durante unos minutos hasta que se vea que el queso se fundió y los bordes están crocantes. Una vez lista, se retira la falsa pizza del horno y se coloca sobre una tabla o plato grande. Se puede cortar en porciones triangulares, al igual que una pizza tradicional. El resultado es una preparación dorada por fuera, con un interior húmedo, lleno de queso derretido y con el sabor intenso del jamón y el salamín. Una muestra más de que, con un poco de creatividad, la cocina cotidiana puede ofrecer platos originales, rápidos y muy tentadores.